Алматыда Мұхтар Әуезов атындағы театрдың 100 маусымы ашылды
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Республика сарайында Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ ұлттық драма театрының 100-ші маусымы ашылды.
Ұлттық театр өзінің жүз жылдық мерейтойына орай «Ғасырға басқан қадам» атты салтанатты театрландырылған қойылымын ұсынды. Кеш барысында көрермен назарына театр репертуарындағы таңдаулы қойылымдардан сахналық үзінділер көрсетілді.
Сонымен қатар келушілерге «Ғасыр жасаған ұлт театры» атты интерактивті көрме ұсынылды.
- Бір ғасыр бойы театр сахнасынан көрермен жүрегіне жол тартқан әрбір спектакль – халықтың үні, заманның тынысы. Қазақ театрының ғасырлық шежіресі – елдің өткені мен бүгіні, ұлттық рух пен көркем ойдың тұтас әлемі. Бұл құнды мұра заманауи театр өнерімен сабақтасып, алдағы ғасырларға жалғасып, ұлттың мәдени жадын байытып, рухани қазынасын тереңдете бермек, - деп хабарлады театрдың баспасөз қызметі.
Еске салайық, қазақтың тұңғыш кәсіби театры - Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ ұлттық драма театрының шымылдығы 1926 жылы 13 қаңтарда Қызылорда қаласында ашылды. Бастапқы қойылымдары Қ.Кемеңгерұлының «Алтын сақина» және М.Әуезовтің «Еңлік – Кебек» пьесаларынан үзінділер болды.
1928 жылы театр Алматыға көшіп, жаңа буын актерлермен толықты. 1937 жылы 27 ақпанда академиялық театр мәртебесін алды. 1961 жылы жазушы Мұхтар Әуезовтің есімін иеленді.
2020 жылдың 20 желтоқсанында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Жарлығымен театрға Ұлттық мәртебесі берілді.
Қазіргі уақытта театрдың ғимаратына жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ол 2026 жылы аяқталады.