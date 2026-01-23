Алматыда неліктен №1 қалалық перзентхана ғимараты сүріледі
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматыда №1 қалалық перзентхананың жаңа ғимаратының құрылысы басталды. 1938 жылы салынған бұрынғы ғимарат толықтай сүрілді.
Қала әкімдігінің мәліметінше, ғимаратқа жүргізілген техникалық тексеру нәтижесінде тірек құрылымдары мен инженерлік желілерінің 100 пайыз тозғаны анықталған. Өрт қауіпсіздігі, желдету, гидрооқшаулау жүйелері қазіргі заман талаптарына сай келмеген, сондай-ақ науқастарды тасымалдауға арналған жедел саты болмаған.
- Жер телімі тектоникалық жарылым аймағында орналасқанына қарамастан, ғимаратта бірде-бір рет сейсмикалық күшейту жұмыстары жүргізілмеген. Ғимараттың сейсмикалық нормалар талаптарына сәйкес келмейтіні жөнінде ҚазҚСҒЗИ-дің тиісті қорытындысы бар, - деп хабарлады әкімдіктен.
Алматы әкімдігі нысан медициналық көмек көрсету стандарттарына да сай болмағанын атап өтті. Оның ішінде: қабылдау бөлімінде шұғыл ота жасайтын зал болмаған, пациенттерді triage (бөлу) жүйесімен қабылдауға жағдай жасалмаған, операциялық блок пен реанимацияда инфекциялық бақылауға арналған арнайы үй-жайлар қарастырылмаған.
- Ғимараттың іргетасын күшейту мүмкін болмады. Ал күрделі жөндеу мен оны ұстау экономикалық тұрғыдан тиімсіз деп танылды. Сондықтан 1938 жылғы ғимаратты сүріп, оның орнына жаңасын салу туралы шешім қабылданды, - деп түсіндірді қала басшылығы.
Жобаға сәйкес, жалпы аумағы 10 мың шаршы метрден асатын үш қабатты жаңа ғимарат салынады. Жаңа перзентхана 155 орынға есептелген. Заманауи палаталар ана мен балаға жайлы жағдай жасап, энергия үнемдейтін технологияны енгізу пайдалану шығындарын азайтуға мүмкіндік береді.
Ал операциялық залдардың жалпы саны екіден төртке дейін артады. Сондай-ақ қабылдау бөлімінің қуаты тәулігіне 25-тен 38 өтінішке дейін ұлғайтылады. Жаңа корпус пайдалануға берілгеннен кейін көрсетілетін медициналық қызмет саны жылына 11 мыңнан 14 мыңға дейін өсіп, босану саны 5 мыңнан 9 мыңға дейін артады деп жоспарланып отыр.
Құрылыс жұмыстарын келесі жылдың наурыз айында аяқтау жоспарланған. Осы кезеңде перзентхана жұмысын тоқтатпайды — барлық бөлімше уақытша Сейфуллин даңғылындағы «А» блогына орналастырылады.
Еске салайық, былтыр Алматы перзентханаларында биыл ана өлімі тіркелген жоқ.