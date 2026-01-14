KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    20:16, 14 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Алматыда өзен бойында серуендейтін жаңа кеңістік пайда болды

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алатау ауданында жаңа жаяу жүргіншілер аймағы пайдалануға берілді. Оған «Alatau Terrenkur» атауы берілген.

    Алматыда өзен бойында серуендейтін жаңа кеңістік пайда болды
    Фото: Алматы әкімдігі

    Қоғамдық кеңістік Рысқұлов пен Райымбек даңғылдарының аралығындағы Үлкен Алматы өзенінің жағасында орналасқан.

    Алматыда өзен бойында серуендейтін жаңа кеңістік пайда болды
    Фото: Алматы әкімдігі

    Алматы әкімдігінің мәліметінше, жөндеу жұмыстары аясында аумақ толық көріктендірілді. Өзен жағалауында шағын сәулеттік нысандар мен жарықтандыру тіректері орнатылып, «Шаңырақ» арт-нысаны жасалды. Одан бөлек ағаш егіліп, көгал төселді және заманауи автоматты суару жүйесі енгізілді.

    - Қоғамдық кеңістік қазірдің өзінде аудан тұрғындары үшін серуендеуге және демалуға арналған танымал орынға айналды, - деп хабарлады әкімдіктен.

    Алматыда өзен бойында серуендейтін жаңа кеңістік пайда болды
    Фото: Алматы әкімдігі

    Еске салайық, 2025 жылдың тамыз айында Медеу ауданында Терреңқұр аймағын жаңғырту жұмыстары аяқталды.

    Алматыда өзен бойында серуендейтін жаңа кеңістік пайда болды
    Фото: Алматы әкімдігі
    Алматыда өзен бойында серуендейтін жаңа кеңістік пайда болды
    Фото: Алматы әкімдігі
    Алматыда өзен бойында серуендейтін жаңа кеңістік пайда болды
    Фото: Алматы әкімдігі

     

     

    Тегтер:
    Әкімдік Алматы Құрылыс
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
    Соңғы жаңалықтар