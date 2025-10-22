Алматыда Республика күні қалай атап өтіледі
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматыда Республика күніне арналған ауқымды мерекелік бағдарлама басталды.
Алматы әкімдігінің мәліметінше, қалада концерт, спорттық жарыстар, экологиялық акциялар мен патриоттық кездесулер ұйымдастырылады. Жалпы мегаполисте 100-ден астам іс-шара өтеді.
24 қазан сағат 15:00–де Республика сарайында Қазақстанның мемлекеттік егемендігі туралы Декларацияның қабылданғанына 35 жыл толуына арналған мерекелік концерт өтеді.
25 қазан сағат 11:00–де «Медеу» мұз айдынында Мемлекеттік Туды көтеру рәсімі өтіп, әнұран шырқалады. Сондай-ақ осы күні Республика сарайы алдындағы алаңда «Атамекен» әнімен ауқымды патриоттық акция өтеді.
23 қазан сағат 15:00–де Алмалы ауданында Құрманғазы атындағы оркестр залында мерекелік іс-шара өтеді. 24 қазан сағат 11:00–де Алатау ауданында Оқушылардың инновациялық шығармашылық орталығында Республика күніне арналған мерекелік концерт ұйымдастырылады. Осы уақытта Медеу ауданында Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясында мерекелік концерт болады.
Одан бөлек қалада 15 қазаннан бастап 25 қазанға дейін жоғары оқу орындары арасында «Қыран елім — Қазақстаным» атты мәнерлеп оқу байқау өтіп жатыр. 20-26 қазан күндері жастар арасында Plastic-FREE Week экологиялық челленджі өтуде. Оның мақсаты — бір реттік пластиктен бас тарту және экологиялық мәдениетті қалыптастыру.
Ал ең жарқын бастамалардың бірі — Абай алаңындағы Qazaq Flag Cube акциясы. Оның аясында қатысушылар рубик кубиктер арқылы Қазақстанның Мемлекеттік Туының бейнесін құрастырады. Орталық стадионда көлемі 50×20 метр болатын Қазақстанның алып Туын көрсету рәсімі өтеді.
25-26 қазан күндері Жібек жолы көшесінде қолөнершілер мен суретшілердің жәрмеңкесі өтеді. Онда сәндік-қолданбалы өнер туындылары ұсынылады.
Сондай-ақ Республика күні орай қаладағы 10 сауда және ойын-сауық орталығында ауқымды мерекелік іс-шаралар ұйымдастырылды.
Еске салайық, бұған дейін Республика күні қарсаңында елордалықтар үйлеріне мемлекеттік ту іле бастады.