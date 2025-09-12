Алматыда республикалық эндокринология және қант диабеті орталығы ашылды
АСТАНА. KAZINFORM — Орталық өңірлерге әдістемелік көмек көрсету, пәнаралық тәсілді енгізу және диабеттік табан кабинеттерін қоса алғанда, мамандандырылған кабинеттер желісін кеңейту үшін үйлестіру алаңына айналады, деп хабарлайды ДСМ баспасөз қызметі.
Бүгін ҚР ДСМ Кардиология және ішкі аурулар ҒЗИ базасында Республикалық эндокринология және қант диабеті құзыреттілігі орталығының салтанатты ашылуы өтті. Іс-шараға ҚР Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова, С. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ ректоры Марат Шоранов, Алматы қаласының ҚДБ басшысы Марат Пашимов және басқа да ресми тұлғалар қатысты.
Қант диабеті негізгі медициналық-әлеуметтік проблемалардың бірі болып қала береді. Қазақстанда 544 мыңнан астам пациент тіркелген, оның 95%-ы 2 типті қант диабетімен ауырады.
— Эндокринологиялық қызметті нығайту — отандық денсаулық сақтаудың стратегиялық бағыты. Жаңа орталық диагностика мен емдеудің заманауи әдістерін енгізуге, пациенттердің өмір сүру сапасын арттыруға және асқыну қаупін азайтуға мүмкіндік береді, — деп атап өтті Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова.
Орталық өңірлерге әдістемелік көмек көрсету, пәнаралық тәсілді енгізу және диабеттік табан кабинеттерін қоса алғанда, мамандандырылған кабинеттер желісін кеңейту үшін үйлестіру алаңына айналады. Команданың құрамында эндокринологтер, офтальмологтер, педиатр хирургтері және басқа да мамандар бар. Пациенттер қант диабетін кешенді басқару және өзін-өзі бақылау бойынша білім алады.
Орталықта мониторинг пен терапияға арналған заманауи құрылғылар енгізілді, сондай-ақ «Қант диабеті мектептері» жүргізілуде. Орталықтың ашылуы асқынулардың алдын алуға және мамандандырылған көмектің қолжетімділігін арттыруға бағытталған Қазақстанның эндокринологиялық қызметін дамытудағы маңызды қадам болды.
Министр «эндокринология» бейіні бойынша құзыреттілік орталықтарын тек көпбейінді облыстық ауруханалар базаларында ғана емес, сонымен қатар МСАК деңгейінде, атап айтқанда, асқынулардың дамуын болдырмау және аяқтардың саулығын сақтау үшін диабеттік табан кабинеттерін ашу қажеттігін атап өтті. КІАҒЗИ өңірлерге ұйымдастырушылық-әдістемелік көмек көрсету үшін үйлестіруші орталыққа айналуы тиіс.
