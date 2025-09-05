Алматыда самокат мінген екі қызды автобус қағып кетті
АЛМАТЫ. KAZINFORM - Алматыда электросамокат мініп, жаяу жүргіншілерге арналған жолдан өтіп бара жатқан екі қызды автобус қағып кеткен видео әлеуметтік желіде жарияланды.
Жол апаты 3 қыркүйекте Алмалы ауданында болған. Бұған дейін Полиция департаменті Мақатаев көшесімен шығыс бағытта келе жатқан автобус жүргізушісі Уәлиханов көшесімен солтүстікке қарай жаяу жүргіншілер өткелі арқылы өтіп бара жатқан екі қызды қағып кеткені хабарланған болатын.
Апат салдарынан 2008 жылы туған екі қыз жарақат алып, медициналық мекемеге жеткізілді.
Алматы қалалық Балаларға арналған шұғыл медициналық көмек орталығы директорының орынбасары Құрмет Тоқтардың айтуынша, 5 қыркүйектегі жағдай бойынша зардап шеккен жасөспірімдердің денсаулығы орташа ауырлық дәрежесінде бағаланады.
Оларға Денсаулық сақтау министрлігінің диагностика және емдеу хаттамаларына сәйкес медициналық көмектің толық көлемі көрсетіледі.
Еске сала кетейік, Алматыда электровелосипедтердің саны күрт өсіп, оларды тіркеу мәселесі өзекті болып отыр. Полиция қуаты жоғары көліктердің заң бойынша мопед санатына кіретінін еске салып, тіркеу тек талап емес, иесінің құқығын қорғау кепілі екенін айтты.
Алматыда полиция 70-ке жуық самокатты айыппұл тұрағына қойды.
Самокат тізгіндегендердің әрекеті үшін кикшеринг компаниялар жазалануы мүмкін.