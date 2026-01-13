Алматыда санитарлық талаптарды бұзған білім беру нысандары ірі айыппұл төледі
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматының бас санитарлық дәрігері Қасымхан Алпысбайұлы білім беру нысандарындағы санитариялық-эпидемиологиялық бақылаудың 2025 жылғы нәтижесі туралы айтты.
Оның айтуынша, Алматы қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің бақылауында 2 746 білім беру объектісі бар. Оның ішінде: 361 жалпы білім беретін мектеп, балалар мен жасөспірімдер тұратын 32 объект, мектептердің 274 ас блогы, 1 026 мектепке дейінгі ұйым, 7 мектеп-балабақша, жоғарғы оқу орындарының (239) және орта оқу орындарының (150) объектілері, 3 қала сыртындағы лагерь, 5 балалар шипажайы, 51 медициналық-әлеуметтік және 598 өзге де объектілер.
– 2025 жылы барлығы 115 объект тексерілді. Анықталған бұзушылықтар бойынша 51 әкімшілік құқықбұзушылық туралы хаттама жасалып, жалпы сомасы 19 226 480 теңге айыппұл салынды. Жоспардан тыс тексерулердің нәтижелері бойынша 4 материал (3 балабақша және 1 балалар үйі) Алматы қаласының әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының қарауына жіберілді. 17 жедел ден қою шаралары қолданылды, оның ішінде: жекелеген қызмет түрлерін тоқтата тұру – 2, тыйым салу – 15, өнімді кері қайтару – 1, жұмыстан уақытша шеттету – 2, - деді ол.
Сонымен қатар Қасымхан Алпысбайұлы микробиологиялық зерттеу үшін 40 ауыз су сынамасы алынып, барлығы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес болғанын атап өтті.
– Жарықтандыру деңгейі бойынша 2 803 өлшеу жүргізіліп, оның 577-сі (20,5%) талаптарға сәйкес емес екені анықталды. Сәйкессіздік анықталған зерттеулер мен өлшемдерге қатысты жауапты тұлғалар Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодекстің 425-бабы 1-бөлігі бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылып, бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар берілді. Барлық бұзушылықтар жойылды, - деді Қасымхан Алпысбайұлы.
Еске салайық, Алматыда ЖРВИ және тұмаумен ауырғандар саны азайды.