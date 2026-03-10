Алматыда Сәтбаев көшесі Шығыс айналма жолына дейін ұзартылады
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Қазір шығыс бағытта Луганский көшесімен аяқталатын Сәтбаев көшесі Шығыс айналма автомобиль жолына (ШААЖ) дейін ұзартылмақ.
Мемлекеттік сатып алу сайтында Сәтбаев көшесін Луганский көшесінен Шығыс айналма автомобиль жолына дейін ұзартуға жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу бойынша хабарландыру жарияланды.
Лотқа 6 наурыздан бастап өтінімдер қабылдана бастады және ол 13 наурызға дейін жалғасады. Хабарландыруда жобалау-сметалық құжаттама 2027 жылдың 30 маусымына дейін әзірленуі тиіс екені көрсетілген. Оны дайындауға 359 млн теңге жұмсалады.
Құжаттың техникалық ерекшеліктерге сәйкес, лот жеңімпазы жобада келесі мәселелерді қарастыруы қажет:
- Жобаның паспорты, жол құрылысына қажетті негізгі материалдар мен конструкциялардың (көлемі, материалдардың бағасы) құрамын;
- Дайындық жұмыстары, жол қозғалысын ұйымдастыру және оның қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау, құрылысты ұйымдастыру жобасын;
- Өзен суларының, сонымен қатар көктем кезіндегі еріген қардың суларының тасқынынан қорғау бойынша іс-шараларды;
- Сәтбаев көшесі мен Шығыс айналма автомобиль жолының қиылысында көлік жолайрығының құрылысын;
- жаяу жүргіншілер жолдарын;
- инженерлік желілерді қайта құруды;
- құрылыс кезіндегі жол қозғалыс схемасын барынша қазіргі жол қозғалысының аясында тиімді пайдалануды;
- құрылыс барысында барынша қазіргі отандық заманауи құрылыс материалдарын пайдалануды;
- жаяу жүргіншілер өткелін қарастыруы қажет.
