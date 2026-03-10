    12:40, 10 Наурыз 2026 | GMT +5

    Алматыда Сәтбаев көшесі Шығыс айналма жолына дейін ұзартылады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Қазір шығыс бағытта Луганский көшесімен аяқталатын Сәтбаев көшесі Шығыс айналма автомобиль жолына (ШААЖ) дейін ұзартылмақ.

    дорога, развязка, автомобили, жол, көлік, трасса
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Мемлекеттік сатып алу сайтында Сәтбаев көшесін Луганский көшесінен Шығыс айналма автомобиль жолына дейін ұзартуға жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу бойынша хабарландыру жарияланды. 

    Лотқа 6 наурыздан бастап өтінімдер қабылдана бастады және ол 13 наурызға дейін жалғасады. Хабарландыруда жобалау-сметалық құжаттама 2027 жылдың 30 маусымына дейін әзірленуі тиіс екені көрсетілген. Оны дайындауға 359 млн теңге жұмсалады.

    Құжаттың техникалық ерекшеліктерге сәйкес, лот жеңімпазы жобада келесі мәселелерді қарастыруы қажет:

    - Жобаның паспорты, жол құрылысына қажетті негізгі материалдар мен конструкциялардың (көлемі, материалдардың бағасы) құрамын;

    - Дайындық жұмыстары, жол қозғалысын ұйымдастыру және оның қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау, құрылысты ұйымдастыру жобасын;

    - Өзен суларының, сонымен қатар көктем кезіндегі еріген қардың суларының тасқынынан қорғау бойынша іс-шараларды;

    - Сәтбаев көшесі мен Шығыс айналма автомобиль жолының қиылысында көлік жолайрығының құрылысын;

    - жаяу жүргіншілер жолдарын;

    - инженерлік желілерді қайта құруды;

    - құрылыс кезіндегі жол қозғалыс схемасын барынша қазіргі жол қозғалысының аясында тиімді пайдалануды;

    - құрылыс барысында барынша қазіргі отандық заманауи құрылыс материалдарын пайдалануды;

    - жаяу жүргіншілер өткелін қарастыруы қажет.

    Еске салайық, бұған дейін Алматыда 2026 жылы қандай көшелер ұзартылатынын жазғанбыз.

    Досбол Атажан
