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    Алматыда шатқалда адасқан оқушыларды тікұшақпен іздеуге тура келді

    АСТАНА. KAZINFORM — Алматы облысында құтқарушылар шатқалда адасып кеткен тоғыз адамды тапты, деп хабарлайды ТЖМ баспасөз қызметі.

    Медики запросили вертолет у спасателей для новорожденного в Павлодарской области
    Фото: Kazinform

    Қарасай ауданында Известковое шатқалында адасып кеткен тоғыз адамнан — екі мұғалім мен жеті оқушыдан тұратын топты іздеу жұмыстары жүргізілді.

    Оқиға орнында ТЖД жедел штабы ұйымдастырылды. Іздеу-құтқару жұмыстарына Алматы облысы ТЖД, ТЖМ Республикалық «Барыс» құтқару қызметінің құтқарушылары, полиция және жедел медициналық жәрдем қызметкерлері, сондай-ақ еріктілер қатысты.

    — Жергілікті жерді барлау үшін жылу түсіргіші бар ұшқышсыз ұшу аппараты және тікұшақ қолданылды. Таңертең топ тікұшақтан әуеден байқалды. Құтқарушылар оларға жетіп, қауіпсіз жерге — автотұраққа дейін алып шықты. Оқушылар ата-аналарына тапсырылды. Медициналық көмек қажет болған жоқ, — делінген хабарламада.

    Бұған дейін Алматы облысының тауларында құтқарушылар үш туристке көмек көрсеткенін жазғанбыз.

    Оқушы Мұғалім Құтқарушылар Төтенше оқиғалар, апаттар Алматы облысы Жоғалған адам
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Авторлар