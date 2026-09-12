Алматыда шатқалда адасқан оқушыларды тікұшақпен іздеуге тура келді
АСТАНА. KAZINFORM — Алматы облысында құтқарушылар шатқалда адасып кеткен тоғыз адамды тапты, деп хабарлайды ТЖМ баспасөз қызметі.
Қарасай ауданында Известковое шатқалында адасып кеткен тоғыз адамнан — екі мұғалім мен жеті оқушыдан тұратын топты іздеу жұмыстары жүргізілді.
Оқиға орнында ТЖД жедел штабы ұйымдастырылды. Іздеу-құтқару жұмыстарына Алматы облысы ТЖД, ТЖМ Республикалық «Барыс» құтқару қызметінің құтқарушылары, полиция және жедел медициналық жәрдем қызметкерлері, сондай-ақ еріктілер қатысты.
— Жергілікті жерді барлау үшін жылу түсіргіші бар ұшқышсыз ұшу аппараты және тікұшақ қолданылды. Таңертең топ тікұшақтан әуеден байқалды. Құтқарушылар оларға жетіп, қауіпсіз жерге — автотұраққа дейін алып шықты. Оқушылар ата-аналарына тапсырылды. Медициналық көмек қажет болған жоқ, — делінген хабарламада.
Бұған дейін Алматы облысының тауларында құтқарушылар үш туристке көмек көрсеткенін жазғанбыз.