KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    17:57, 15 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Алматыда шетелдік алаяқтардың call-орталығы анықталды

    АЛМАТЫ. KAZINFORM - Құқық қорғау органдары, «Қазақтелеком» АҚ және «Кселл» АҚ арасында жасалған өзара іс-қимыл туралы меморандум шеңберінде қала прокуратурасының үйлестіруімен Алматы қаласы Полиция департаментінің қызметкерлері шетелдік алаяқтық call-орталықтың заңсыз қызметінің жолын кесті.

    алаяқтық
    Фото: ҚР ҰҚК

    Алматы қалалық прокуратурасы баспасөз қызметінің хабарлауынша, шетелдік азаматтар Қазақстан Республикасының азаматтарын тарта отырып, телефон арқылы алаяқтықтың құқыққа қарсы схемасын ұйымдастырғаны анықталды.

    Қаскүнемдер SIP-нөмірлерді сатып алып, пайдаланған, олар арқылы ақша ұрлау мақсатында азаматтарға мыңдаған алаяқтық қоңыраулар жасаған.

    - Жүргізілген жедел-тергеу әрекеттерінің нәтижесінде call-орталықтың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін серверлер анықталып, токтан/желіден ажыратылды. Заңсыз әрекеттер толығымен тоқтатылды. Қазіргі таңда сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүріп жатыр, - делінген Алматы қалалық прокуратурасының хабарламада.

    Осыған дейін алаяқтық жасады деген күдікпен іздеуде жүрген қазақстандық әйелдің Түркияда ұсталғаны туралы жаздық.

     

    Тегтер:
    Алматы Прокуратура Қылмыспен күрес Заң және құқық Алаяқтық
    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
    Автор
    Соңғы жаңалықтар