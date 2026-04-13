Алматыда Шымбұлақ тау-курортының арқан жолдары мамыр айына дейін жабылды
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Шымбұлақ тау-курортында жазғы маусымға дайындық аясында арқан жолдарында жоспарлы профилактикалық жұмыстар басталды.
Курорт мәліметінше, келесі күндері профилактика жүргізіледі:
* К-2 арқан жолы. 9 сәуір — 30 сәуір;
* М-1, К-1 арқан жолдары. 13 сәуір — 30 сәуір;
* ККД-4 арқан жолы. 16 сәуір — 30 сәуір.
- 13 сәуірден бастап курортқа тек эко-автобустар немесе таксимен ғана баруға болады. Түсіністік танытқандарыңыз үшін алғыс білдіреміз, - деп хабарлады курорт баспасөз қызметі.
Сондай-ақ 10 сәуірден 30 маусымға дейін Шымбұлаққа баратын жол сағат 9:00-ден 13:00-ге дейін және сағат 14:00-ден 18:00-ге дейін жабық. Тау етегінде жартас жару жұмыстары жүргізіліп жатыр.
Еске салайық, Шымбұлақта қысқы маусым былтыр желтоқсан айында ашылған болатын.