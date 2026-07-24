Алматыда сот шешімен заңсыз салынған 70 нысан бұзылады
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматыда заңсыз құрылысқа тосқауыл қою жұмыстары жүріп жатыр.
Қала құрылысын бақылау басқармасының мәліметінше, 2026 жылы заң талаптарын бұза отырып салынған 41 нысан толық немесе ішінара сүрілген. Қазіргі уақытта қалалық Әділет департаментінде заңды күшіне енген 74 сот шешімі орындалу сатысында тұр. Олар заңсыз салынған нысандарды толық немесе жартылай сүріп тастауды көздейді.
Жыл басынан бері басқарма 1072 жоспардан тыс тексеру жүргізген. Оның қорытындысы бойынша жалпы сомасы 383,9 млн теңгеге айыппұл салынып, анықталған заңбұзушылықтарды жою туралы 432 нұсқама берілді.
Сондай-ақ құрылыс-монтаж жұмыстарын сапасыз орындағаны үшін 43 ұйым жауапкершілікке тартылды. Ал техникалық қадағалауды тиісті деңгейде жүргізбегені үшін 40 ұйым мен техникалық қадағалау маманына қатысты шара қолданылды. Бұдан бөлек 148 жобалау ұйымы әкімшілік жауапкершілікке тартылып, оларға жалпы сомасы 32,4 млн теңге көлемінде айыппұл салынған.
Еске салайық, бұған дейін Алматының Бегалин көшесі, 140 мекенжайындағы тұрғын үйге заңсыз салынған екі қабатты қосымша нысан бұзылды.