Алматыда субұрқақтағы су неліктен боялып жатыр — әкімдік жауабы
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматыда субұрқақтағы су боялып жатыр. Әлеуметтік желі қолданушысы осындай ақпаратпен бөлісті.
Желіде тараған бейнежазбада жұмыс істемей тұрған Атакенттегі субұрқақтың суы боялып жатқаны туралы айтылған.
Бұл дерекке қатысты Бостандық ауданының әкімдігі түсініктеме берді. Ресми жауапқа сәйкес, қазір қаладағы субұрқақтарды тиісті санитарлық әрі техникалық қалыпқа келтіру бойынша жоспарлы жұмыстар жүргізіліп жатыр.
— Осы жұмыстар аясында субұрқақ табақшаларын тазарту, жабдықтарды ретке келтіру, сондай-ақ судың гүлдеуін болдырмау және санитарлық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін арнайы реагенттермен өңдеу шаралары атқарылып жатыр, — делінген жауапта.
Сонымен қатар аудан әкімдігі қолданылатын заттар, соның ішінде мыс негізіндегі қоспалар рұқсат етілген мөлшерде пайдаланылатынын және белгіленген нормаларға толық сәйкес келетінін атап өтті.
— Барлық жұмыстар қолданыстағы талаптарға сай штаттық режимде жүргізіліп жатыр және бейінді қызметтердің бақылауында, — деп түсіндірді Бостандық ауданының әкімдігі.
Еске салайық, былтыр Алматыда қураған шөп жасыл түске боялған болатын.