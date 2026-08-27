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    Алматыда тексерілген әр төртінші көлік экологиялық нормаға сәйкес келмейді

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматыда автокөліктерден шығатын зиянды қалдықтарды бақылау жұмыс жүріп жатыр.

    Алматыда тексерілген әр төртінші көлік экологиялық нормаға сәйкес келмейді
    Фото: Алматы әкімдігі

    Eco Almaty компаниясының мәліметінше, 2026 жылдың басынан бері жүргізілген мониторинг барысында 5 496 автокөлік тексерілген.

    Алматыда тексерілген әр төртінші көлік экологиялық нормаға сәйкес келмейді
    Фото: Алматы әкімдігі

    Оның 1 301-і, яғни тексерілген әр төртінші көліктен пайдаланылған газдар құрамындағы зиянды заттардың белгіленген нормативтерден асып кеткені анықталған.

    — Анықталған заң бұзушылықтар бойынша әкімшілік хаттамалар толтырылды. Алматыда автокөлік шығарындыларын бақылаудың негізгі мақсаты — белгіленген экологиялық талаптарға сәйкес келмейтін көліктерді анықтау, — деп хабарлады Eco Almaty өкілдері.

    Алматыда тексерілген әр төртінші көлік экологиялық нормаға сәйкес келмейді
    Фото: Алматы әкімдіг

    Еске салайық, бұған дейін Алматыда ЖЭО-2 қашан газға көшетінін жазғанбыз.

    Алматы Экология Көлік
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
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