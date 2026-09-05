Алматыда Төле би көшесінің жабылуына байланысты 10 автобус бағыты өзгереді
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматыда бірнеше автобус маршруты өзгереді.
Көлік холдингінің мәліметінше, Төле би көшесінің Панфилов көшесінен Абылай хан даңғылына дейінгі учаскесінде көлік қозғалысы шектеледі. Сондықтан 5 қыркүйек сағат 10:00-ден 6 қыркүйек сағат 00:00-ге дейін №16, №37, №48, №126, №201, №205, №206, №209, №210 және №224 автобус бағыттарының қозғалыс сызбалары уақытша өзгереді.
№16
Шығыс бағытта: Төле би көшесі – Абылай хан даңғылы – Гоголь көшесі – әрі қарай соңғы аялдамаға дейін.
Батыс бағытта: Гоголь көшесі – Абылай хан даңғылы – Төле би көшесі – әрі қарай сызба бойынша.
№37
Шығыс бағытта: Төле би көшесі – Абылай хан даңғылы – Қабанбай батыр көшесі – Назарбаев даңғылы – Төле би көшесі – әрі қарай сызба бойынша.
Батыс бағытта: Төле би көшесі – Назарбаев даңғылы – Бөгенбай батыр көшесі – Абылай хан даңғылы – Төле би көшесі – әрі қарай сызба бойынша.
№48
Шығыс бағытта: Төле би көшесі – Абылай хан даңғылы – Қабанбай батыр көшесі – Назарбаев даңғылы – Төле би көшесі – әрі қарай сызба бойынша.
Батыс бағытта: Төле би көшесі – Назарбаев даңғылы – Бөгенбай батыр көшесі – Абылай хан даңғылы – Төле би көшесі – әрі қарай сызба бойынша.
№126
Шығыс бағытта: Төле би көшесі – Абылай хан даңғылы – Гоголь көшесі – Қалдаяқов көшесі – әрі қарай сызба бойынша.
Батыс бағытта: Қалдаяқов көшесі – Гоголь көшесі – Абылай хан даңғылы – Төле би көшесі – әрі қарай сызба бойынша.
№201
Шығыс бағытта: Төле би көшесі – Абылай хан даңғылы – Қабанбай батыр көшесі – Назарбаев даңғылы – Төле би көшесі – әрі қарай сызба бойынша.
Батыс бағытта: Төле би көшесі – Назарбаев даңғылы – Бөгенбай батыр көшесі – Абылай хан даңғылы – Төле би көшесі – әрі қарай сызба бойынша.
№205
Шығыс бағытта: Желтоқсан көшесі – Гоголь көшесі – Назарбаев даңғылы – Төле би көшесі – әрі қарай сызба бойынша.
Батыс бағытта: Төле би көшесі – Назарбаев даңғылы – Гоголь көшесі – Наурызбай батыр көшесі – әрі қарай сызба бойынша.
№206
Шығыс бағытта: Төле би көшесі – Абылай хан даңғылы – Қабанбай батыр көшесі – Назарбаев даңғылы – Төле би көшесі – әрі қарай сызба бойынша.
Батыс бағытта: Төле би көшесі – Назарбаев даңғылы – Бөгенбай батыр көшесі – Абылай хан даңғылы – Төле би көшесі – әрі қарай сызба бойынша.
№209
Шығыс бағытта: Төле би көшесі – Абылай хан даңғылы – Қабанбай батыр көшесі – Назарбаев даңғылы – Төле би көшесі – әрі қарай сызба бойынша.
Батыс бағытта: Төле би көшесі – Назарбаев даңғылы – Бөгенбай батыр көшесі – Абылай хан даңғылы – Төле би көшесі – әрі қарай сызба бойынша.
№210
Шығыс бағытта: Төле би көшесі – Абылай хан даңғылы – Қабанбай батыр көшесі – Назарбаев даңғылы – Төле би көшесі – әрі қарай сызба бойынша.
Батыс бағытта: Төле би көшесі – Назарбаев даңғылы – Бөгенбай батыр көшесі – Абылай хан даңғылы – Төле би көшесі – әрі қарай сызба бойынша.
№224
Шығыс бағытта: Төле би көшесі – Абылай хан даңғылы – Қабанбай батыр көшесі – Назарбаев даңғылы – Төле би көшесі – әрі қарай сызба бойынша.
Батыс бағытта: Төле би көшесі – Назарбаев даңғылы – Бөгенбай батыр көшесі – Абылай хан даңғылы – Төле би көшесі – әрі қарай сызба бойынша.
Еске салайық, Алматыда GT SPORT FEST фестиваліне байланысты Төле би көшесінің бір бөлігінде көлік қозғалысы уақытша шектеледі.
https://kaz.inform.kz/news/almatida-sport-festivalne-baylanisti-tole-bikoshes-zhabiladi-5a7c40c6
Сондай-ақ Алматыда электр желілерінің зақымдануына байланысты бірнеше көше жабылды.