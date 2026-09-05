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    Алматыда Төле би көшесінің жабылуына байланысты 10 автобус бағыты өзгереді

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматыда бірнеше автобус маршруты өзгереді.

    Алматыда Саин көшесінің ұзартылған бөлігімен жүретін автобустар көбейді
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    Көлік холдингінің мәліметінше, Төле би көшесінің Панфилов көшесінен Абылай хан даңғылына дейінгі учаскесінде көлік қозғалысы шектеледі. Сондықтан 5 қыркүйек сағат 10:00-ден 6 қыркүйек сағат 00:00-ге дейін №16, №37, №48, №126, №201, №205, №206, №209, №210 және №224 автобус бағыттарының қозғалыс сызбалары уақытша өзгереді.

    №16
    Шығыс бағытта: Төле би көшесі – Абылай хан даңғылы – Гоголь көшесі – әрі қарай соңғы аялдамаға дейін.
    Батыс бағытта: Гоголь көшесі – Абылай хан даңғылы – Төле би көшесі – әрі қарай сызба бойынша.

    №37
    Шығыс бағытта: Төле би көшесі – Абылай хан даңғылы – Қабанбай батыр көшесі – Назарбаев даңғылы – Төле би көшесі – әрі қарай сызба бойынша.
    Батыс бағытта: Төле би көшесі – Назарбаев даңғылы – Бөгенбай батыр көшесі – Абылай хан даңғылы – Төле би көшесі – әрі қарай сызба бойынша.

    №48
    Шығыс бағытта: Төле би көшесі – Абылай хан даңғылы – Қабанбай батыр көшесі – Назарбаев даңғылы – Төле би көшесі – әрі қарай сызба бойынша.
    Батыс бағытта: Төле би көшесі – Назарбаев даңғылы – Бөгенбай батыр көшесі – Абылай хан даңғылы – Төле би көшесі – әрі қарай сызба бойынша.

    №126
    Шығыс бағытта: Төле би көшесі – Абылай хан даңғылы – Гоголь көшесі – Қалдаяқов көшесі – әрі қарай сызба бойынша.
    Батыс бағытта: Қалдаяқов көшесі – Гоголь көшесі – Абылай хан даңғылы – Төле би көшесі – әрі қарай сызба бойынша.

    №201
    Шығыс бағытта: Төле би көшесі – Абылай хан даңғылы – Қабанбай батыр көшесі – Назарбаев даңғылы – Төле би көшесі – әрі қарай сызба бойынша.
    Батыс бағытта: Төле би көшесі – Назарбаев даңғылы – Бөгенбай батыр көшесі – Абылай хан даңғылы – Төле би көшесі – әрі қарай сызба бойынша.

    №205
    Шығыс бағытта: Желтоқсан көшесі – Гоголь көшесі – Назарбаев даңғылы – Төле би көшесі – әрі қарай сызба бойынша.
    Батыс бағытта: Төле би көшесі – Назарбаев даңғылы – Гоголь көшесі – Наурызбай батыр көшесі – әрі қарай сызба бойынша.

    №206
    Шығыс бағытта: Төле би көшесі – Абылай хан даңғылы – Қабанбай батыр көшесі – Назарбаев даңғылы – Төле би көшесі – әрі қарай сызба бойынша.
    Батыс бағытта: Төле би көшесі – Назарбаев даңғылы – Бөгенбай батыр көшесі – Абылай хан даңғылы – Төле би көшесі – әрі қарай сызба бойынша.

    №209
    Шығыс бағытта: Төле би көшесі – Абылай хан даңғылы – Қабанбай батыр көшесі – Назарбаев даңғылы – Төле би көшесі – әрі қарай сызба бойынша.
    Батыс бағытта: Төле би көшесі – Назарбаев даңғылы – Бөгенбай батыр көшесі – Абылай хан даңғылы – Төле би көшесі – әрі қарай сызба бойынша.

    №210
    Шығыс бағытта: Төле би көшесі – Абылай хан даңғылы – Қабанбай батыр көшесі – Назарбаев даңғылы – Төле би көшесі – әрі қарай сызба бойынша.
    Батыс бағытта: Төле би көшесі – Назарбаев даңғылы – Бөгенбай батыр көшесі – Абылай хан даңғылы – Төле би көшесі – әрі қарай сызба бойынша.

    №224
    Шығыс бағытта: Төле би көшесі – Абылай хан даңғылы – Қабанбай батыр көшесі – Назарбаев даңғылы – Төле би көшесі – әрі қарай сызба бойынша.
    Батыс бағытта: Төле би көшесі – Назарбаев даңғылы – Бөгенбай батыр көшесі – Абылай хан даңғылы – Төле би көшесі – әрі қарай сызба бойынша.

    Еске салайық, Алматыда GT SPORT FEST фестиваліне байланысты Төле би көшесінің бір бөлігінде көлік қозғалысы уақытша шектеледі.
    https://kaz.inform.kz/news/almatida-sport-festivalne-baylanisti-tole-bikoshes-zhabiladi-5a7c40c6

    Сондай-ақ Алматыда электр желілерінің зақымдануына байланысты бірнеше көше жабылды.

    Автобус Алматы Жол құрылысы
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Авторлар