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    Алматыда Төле би көшесін ұзартуға байланысты автобус бағыттары өзгереді

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматыда жол жұмыстарына байланысты кей автобус маршруттарына уақытша өзгеріс енгізіледі.

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    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

    Көлік холдингінің мәліметінше, Төле би көшесін ұзарту жобасы аясында жүргізіліп жатқан құрылыс-монтаж жұмыстарына және Әшімов көшесінің Құлбеков көшесінен Машан көшесіне дейінгі учаскесінде көлік қозғалысының жабылуына байланысты 24 шілдеден бастап № 14, № 15, № 26, № 118 және № 128 бағыттарының қозғалыс сызбаларына уақытша өзгерістер енгізіледі.

    № 14

    Солтүстік бағытта: Алатау көшесі — Райымбек даңғылы — әрі қарай сызба бойынша.

    Кері бағытта: Райымбек даңғылы — Алатау көшесі — әрі қарай сызба бойынша.

    № 15

    Солтүстік бағытта: Әшімов көшесі — Сабденов көшесі — Алатау көшесі — Райымбек даңғылы — әрі қарай сызба бойынша.

    Кері бағытта: Райымбек даңғылы — Алатау көшесі — Сабденов көшесі — Әшімов көшесі — әрі қарай сызба бойынша.

    № 26

    Солтүстік бағытта: Алатау көшесі — Райымбек даңғылы — әрі қарай сызба бойынша.

    Кері бағытта: Райымбек даңғылы — Абай көшесіндегі айналмаға жетпей кері бұрылу — Райымбек даңғылы — Алатау көшесі — әрі қарай сызба бойынша.

    № 118

    Солтүстік бағытта: «Құрылыс» көшесі соңғы аялдамасынан Абай даңғылы арқылы — Алатау көшесі — Райымбек даңғылы — әрі қарай сызба бойынша.

    Кері бағытта: Райымбек даңғылы — Абай көшесіндегі айналмаға жетпей кері бұрылу — Райымбек даңғылы — Алатау көшесі — әрі қарай сызба бойынша.

    № 128

    Солтүстік бағытта: Әшімов көшесі — Сабденов көшесі — Алатау көшесі — Райымбек даңғылы — әрі қарай сызба бойынша.

    Кері бағытта: Райымбек даңғылы — Алатау көшесі — Сабденов көшесі — Әшімов көшесі — әрі қарай сызба бойынша.

    Еске салайық, Абай даңғылын Үлкен Алматы айналма автомобиль жолына (ҮАААЖ) дейін ұзарту арқылы биыл көлік қозғалысын ашу жоспарланып отыр.

    Қоғамдық көлік Көше Автобус Алматы Қоғам
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
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