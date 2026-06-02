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    Алматыда түнгі уақытта атыс даусы естілді

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматыда түнгі уақытта оқ атылғанға ұқсас дыбыстар естілген.

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    Фото: видеодан алынған скрин

    Қалалық Полиция департаментінің мәліметінше, бұл туралы хабарлама «102» нөмеріне келіп түскен. Оқиға орнына дереу патрульдік полиция экипажы жіберілген.

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    Фото: видеодан алынған скрин

    - Тексеру барысында күдік тудырған автокөлік тоқтатылып, оның жүксалғышынан сыртқы белгілері бойынша тапаншаға ұқсас зат және оған арналған оқ-дәрілер табылды. Көлік иесінің айтуынша, аталған құрылғы белгі беру мақсатындағы құрал болып табылады және қаңғыбас жануарларды үркіту үшін пайдаланылған, - деп хабарлады полициядан.

    Сондай-ақ оқиға орнына жедел-тергеу тобы шақырылып, табылған зат пен оқ-дәрілер тәркіленген. Қазіргі уақытта тиісті сараптамалар тағайындалды.

    Еске салайық, бұған дейін Алматыда Қаңтар оқиғасы кезінде ұрланған қару табылды.

    Алматы Алматы облысы Полиция
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
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