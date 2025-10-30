21:05, 30 Қазан 2025 | GMT +5
Алматыда түркі елдерінің жастары жиналған КТК ойыны өтті
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматыда «Түркі әлемінің жастар астанасы – Алматы» халықаралық жобасының аясында TurkiCUP атты халықаралық КТК ойыны өтті. Бұл туралы Мәдениет және ақпарат министрлігі хабарлады.
Іс-шараға Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан және Түркияның командалары қатысты.
Жобаның басты мақсаты – түркітілдес елдердің жастары арасындағы достықты нығайту, мәдени және шығармашылық байланыстарды дамыту, сондай-ақ «Жайдарман» жобасын халықаралық деңгейге шығару.
Нәтижесінде бірінші орынды Рудный қаласынан келген қазақстандық команда жеңіп алды. Екінші және үшінші орындарды Қырғызстан мен Түркия құрамалары иеленді.
