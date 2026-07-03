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    Алматыда Ұлттық домбыра мен Астана күні қалай атап өтіледі

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматыда 4-6 шілде аралығында Ұлттық домбыра күні мен Астана күніне арналған бірқатар іс-шара өтеді.

    Алматыда Ұлттық домбыра мен Астана күні қалай атап өтіледі
    Фото: Алматы әкімдігі

    Алматы әкімдігінің мәліметінше, қала тұрғындары мен қонақтарына концерттер, фестивальдер, флешмобтар, көрмелер, кино көрсетілімдері және ұлттық спорт түрлерінен жарыстарды қамтитын мазмұнды мәдени бағдарлама ұсынылады. Мерекелік іс-шаралардың мақсаты — ұлттық мәдениетті дәріптеу, салт-дәстүрді сақтау және рухани құндылықтарды нығайту.

    4 шілде

    10:00 — «Күмбірле, қоңыр домбыра!» мерекелік концерті (Family Park);
    11:00 — Ұлттық домбыра күніне арналған концерттік бағдарлама («Самғау» даму және шығармашылық орталығы);
    15:00 — «Күй құдіреті» әдеби-музыкалық кеші (Жетісу аудандық кітапханасы);
    19:00 — «Домбыра — дастан» мерекелік концерті («Алатау» дәстүрлі өнер театры алдындағы алаң).

    Алматыда Ұлттық домбыра мен Астана күні қалай атап өтіледі
    Фото: Алматы әкімдігі

    5 шілде

    10:00 — 50 домбырашының қатысуымен флешмоб (Нұркент шағынауданы, 7);
    11:00 — «Күмбірле, домбыра, жасай бер, Астана!» мерекелік концерті (Арбат, Жібек жолы көшесі, 100);
    11:00 — Ұлттық домбыра күніне арналған мерекелік концерт (Орталық мәдениет және демалыс саябағы);
    16:00–20:00 — «Айнабұлақ» саябағында өтетін Dombyra Fest отбасылық фестивалі. Бағдарлама аясында шебердің сабақтары, интерактивті алаңдар, халық шеберлерінің көрмесі, фотозоналар және ұлттық спорт түрлерінен жарыстар ұйымдастырылады;
    17:00 — «Күй күмбірі» флешмобы.

    Сонымен қатар Түрксіб ауданының қоғамдық кеңістіктерінде 15 домбырашының қатысуымен түсірілген Ұлттық домбыра күніне арналған мерекелік бейнеролик көрсетіледі.

    Алматыда Ұлттық домбыра мен Астана күні қалай атап өтіледі
    Фото: Алматы әкімдігі

    6 шілде

    15:00 — 100 домбырашы қатысатын флешмоб (Шұғыла шағынауданы, 347);
    17:00 — мерекелік концерт (Амфитеатр);
    19:00 — «Ұлы дала үні» фильмінің көрсетілімі (Амфитеатр).

    Еске салайық, Астанада балалар Домбыра күніне орай челлендж бастады.

    Мәдениет Іс-шара Астана күні Алматы Домбыра Концерт Мереке
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
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