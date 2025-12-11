KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    19:01, 11 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Алматыда ұйымдаса есірткі таратқандар ұсталды

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматыда есірткі желісінде әртүрлі қызмет атқарған адамдар ұсталды.

    с
    Фото: Видеодан алынған скрин

    Алматы қаласы полиция департаментінің мәліметінше, Есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасы психотроптық заттарды интернет-ресурстар арқылы сақтап, таратумен айналысқан кең ауқымды қылмыстық схеманың жолын кесті.

    Жедел іс-шаралар барысында қаланың әртүрлі аудандарында бір қылмыстық желіге қатысы бар үш күдікті ұсталды.

    - Әрқайсысы өз рөлін атқарған: бірі – бөліп қаптау мен «қалташа» дайындаумен, екіншісі – дайын дозаларды тасымалдаумен, үшіншісі – есірткінің ірі партияларын сақтаумен айналысқан. Олардың әрекеттері келісілген және Алматы аумағында психотроптық заттарды кең ауқымда таратуға бағытталған. Дер кезінде атқарылған жедел шаралардың нәтижесінде бұл желінің қызметі толық тоқтатылды, – деді Алматы қаласы ПД Есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының бастығы Мұрат Жұмабаев.

    Барлық эпизодтар бойынша тиісті сараптамалар тағайындалған. Полицейлер күдіктілердің өзге интернет-дүкендермен және есірткі тарату фактілерімен байланысын тексеріп жатыр.

    Еске салайық, Алматы облысында 11 айда 10,5 тонна есірткі тәркіленді.

    Тегтер:
    Есірткімен күрес Алматы Полиция
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
    Соңғы жаңалықтар