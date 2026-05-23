    Алматыда велошеруге байланысты бірнеше көше жабылады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматыда «Almaty Glow Ride» түнгі велошеруіне байланысты көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі.

    Видеодан алынған кадр

    23 мамырда алғаш рет «Almaty Glow Ride» велошеруі өтеді. Қала әкімдігінің мәліметінше, ауқымды іс-шара спортты, салауатты өмір салтын және белсенді демалысты насихаттауға бағытталған.

    Іс-шараны өткізуге байланысты 23 мамыр сағат 20:00–ден 23:30–ға дейін Төле би көшесінде автокөлік қозғалысы толықтай тоқтатылады. Сонымен қатар сағат 21:45–тен 23:00–ге дейін велошеру қатысушылары колоннасының өтуіне қарай Назарбаев даңғылы мен Желтоқсан көшесінде екі бағытта уақытша қозғалыс шектеуі енгізіледі.

    Велошерудің басталуы сағат 22:00–де Астана алаңында жоспарланған. Қатысушылар Төле би көшесі — Назарбаев даңғылы — Тимирязев көшесі (Алматы қаласы әкімдігі маңы) — Желтоқсан көшесі — Төле би көшесі бағытымен қозғалады.

    — Іс-шараға 3000-ға дейін адам қатыспақ. Қатысушылар үшін неонды жарық элементтері, ойын-сауық бағдарламасы, байқаулар мен интерактивті белсенділіктер ұйымдастырылады. Қаладағы көлік қозғалысын толық қалпына келтіру сағат 23:30–ға жоспарланған, — деп хабарлады әкімдіктен.

    Еске салайық, бұған дейін Алматыда жаңа автобус бағыты ашылды.

    Досбол Атажан
    Авторлар