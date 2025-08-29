Алматыда заңсыз салынған тағы бір нысан сүрілді
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Түрксіб ауданында кафенің жанынан салынған заңсыз қосалқы нысан бұзылды.
Қала құрылысын бақылау басқармасының мәліметінше, жоспардан тыс тексеру барысында меншік иесінің (жеке тұлға) тиісті құжаттарсыз, Жұмабаев көшесі, 23б мекенжайында қосалқы нысанды заңсыз салғаны анықталған.
- Меншік иесіне қатысты әкімшілік шара қабылданды, кейін істі қаланың әкімшілік құқықбұзушылық жөніндегі Мамандандырылған ауданаралық соты қарады. 2025 жылғы 27 маусымда сот меншік иесін кінәлі деп тауып, заңсыз тұрғызылған құрылысты бұзу жөнінде қаулы қабылдады, - деп хабарлады басқармадан.
Қазіргі уақытта сот қаулысын орындау үшін меншік иесі нысанды өзі бұзып тастаған.
Еске салайық, бұған дейін Алматыда заңсыз көлік жуу орны сүрілді.
Оның алдында Алматының тау бөктерінде екі заңсыз нысан сүрілгенін жазғанбыз.