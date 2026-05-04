Алматыда заңсыз сыра өндірген жасырын цех анықталды
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматының Түрксіб ауданында алкоголь өнімдерін заңсыз өндірілген.
Қалалық Полиция департаментінің мәліметінше, ғимарат жертөлесінде орналасқан сыра өндіретін жасырын цех әшкереленді. Оқиға орнынан арнайы өндірістік жабдықтар, дайын өнімнің ірі көлемі, сондай-ақ өндіріс процесінде пайдаланылатын ыдыстар мен шикізат табылған.
Заңсыз айналымнан жалпы көлемі шамамен 7 мың литр сыра, сондай-ақ шыны ыдыстар және алкоголь өнімдерін дайындауға қажетті шикізат алынған.
- Аталған дерек бойынша барлық мән-жайларды толық әрі жан-жақты анықтауға бағытталған тексеру амалдары басталды. Мұндай құқықбұзушылықтар ерекше бақылауда. Полиция азаматтарға алкоголь өнімдерін заңсыз өндіру және өткізу заңмен қатаң жауапкершілікке әкелетінін ескертеді, — деді Түрксіб аудандық полиция басқармасының бастығы Думан Аухадиев.
