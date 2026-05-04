    Алматыда заңсыз сыра өндірген жасырын цех анықталды

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматының Түрксіб ауданында алкоголь өнімдерін заңсыз өндірілген.

    Фото: видеодан салынған скрин

    Қалалық Полиция департаментінің мәліметінше, ғимарат жертөлесінде орналасқан сыра өндіретін жасырын цех әшкереленді. Оқиға орнынан арнайы өндірістік жабдықтар, дайын өнімнің ірі көлемі, сондай-ақ өндіріс процесінде пайдаланылатын ыдыстар мен шикізат табылған.

    Заңсыз айналымнан жалпы көлемі шамамен 7 мың литр сыра, сондай-ақ шыны ыдыстар және алкоголь өнімдерін дайындауға қажетті шикізат алынған.

    - Аталған дерек бойынша барлық мән-жайларды толық әрі жан-жақты анықтауға бағытталған тексеру амалдары басталды. Мұндай құқықбұзушылықтар ерекше бақылауда. Полиция азаматтарға алкоголь өнімдерін заңсыз өндіру және өткізу заңмен қатаң жауапкершілікке әкелетінін ескертеді, — деді Түрксіб аудандық полиция басқармасының бастығы Думан Аухадиев.

    Еске салайық, бұған дейін Алматыда 20 жастағы курьерден 2,5 келі есірткі тәркіленді.

     

    Досбол Атажан
