Алматыда жабайы саудамен айналысқан 80 саудагер әкімшілік жауапкершілікке тартылды
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматыда полицейлер жабайы сауданың алдын алу, абаттандыру ережелерінің сақталуын бақылау және қоғамдық орындарды ластау фактілерін анықтау мақсатында рейд жүргізді.
Қалалық полиция департаментінің мәліметінше, «Барахолка» атымен танымал базарда заңсыз қойылған сауда нүктелері анықталып, барлығы толықтай жойылған.
— Рейд нәтижесінде 80-нен астам азамат әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Олардың арасында өз аумағында тиісті тәртіпті қамтамасыз етпеген базар әкімшілігі де бар. Біздің міндетіміз — мегаполисте құқық тәртібін қамтамасыз ету, тазалықты сақтау және тұрғындар үшін қауіпсіз, қолайлы жағдай қалыптастыру, — деді жергілікті полиция қызметі басқармасының бастығы Асхат Құлбаев.
Полиция кәсіпкерлер мен қала тұрғындарын абаттандыру қағидаларын және заң талаптарын сақтауға шақырды.
Еске салайық, бұған дейін «Барахолкада» 67 заңсыз сауда нысаны бұзылды.