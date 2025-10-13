Алматыда жаңа аялдама салуға қалай өтініш беруге болады
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматыда жолаушылар мен қоғамдық көлікке арналған 2 мыңнан астам аялдама кешені бар.
Жол инфрақұрылымын дамыту басқармасының мәліметінше, биыл мегаполисте мемлекеттік бюджет есебінен 50 жаңа аялдама салынды. Ал жеке инвесторлар 25-тен астам аялдаманы жаңартты. Қазіргі уақытта Алматыда 2261 қоғамдық көлік аялдамасы бар.
Дегенмен, әлі де қаланың кей тұстарында, әсіресе, кейіннен қосылған аудандарда аялдама жетіспеушілігі мен олардың қашықтығына қатысты мәселе бар. Сондықтан Kazinform агенттігі жауапты ведомстводан жаңа аялдама салуға қалай өтініш беруге болатынын сұрады.
— Егер аялдамалар арасы кем дегенде 400 метр болса, жаңа аялдама салу мәселесі қарастырылады. Жаңа аялдама жаяу жүргіншілер өткелінен кейін тегіс жерде, бұрылыстан алыс салынады. Жол қиылысынан 30 метр алшақтықта болуы керек және көпірдің астында не үстінде болмауы керек. Аялдама салуға не жөндеуге Ореn Almaty порталы немесе eOtinish арқылы аудан әкімдігіне не басқармаға өтініш жіберуге болады, — деп хабарлады жол инфрақұрылымын дамыту басқармасы.
Сондай-ақ ведомство «Алматы Басжоспар» мекемесінде аялдама кешендерінің бірыңғай дизайн-коды әзірленіп жатқанын хабарлады.
