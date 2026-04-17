KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    10:57, 17 Сәуір 2026 | GMT +5

    Алматыда жаңа дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу көзделіп отыр

    АСТАНА. KAZINFORM - «Мемсараптама» РМК «Алматы қаласы, Алатау ауданы, Саялы шағынауданында дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу» жобасына оң қорытынды берді, деп хабарлайды ҚР Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің баспасөз қызметі.

    Фото: ҚР Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі

    Баспасөз қызметінің мәліметтеріне қарағанда, жоба қаланың спорттық инфрақұрылымын дамытуға және тұрғындардың бұқаралық спорт және дене шынықтырумен айналысуына заман талабына сай жағдай жасауға бағытталған.

    Нысанды іске асыру жұртшылықтың спортқа қатысты қызметтерге қолжетімділігін арттырып, Алатау ауданы тұрғындары арасында салауатты өмір салтын насихаттауға ықпал етеді.

    Жобаға сәйкес, кешен құрамында әртүрлі спорт түрлеріне арналған залдар болады: спорт және көркем гимнастика залдары – әрқайсысы 80 орыннан; каратэ (таэквондо), бокс, грек-рим және еркін күрес, дзюдо залдары – әрқайсысы 34 орыннан, сондай-ақ 41 орынға арналған әкімшілік үй-жайлар көзделген. Аталған үй-жайлардың жалпы сыйымдылығы 473 орынды құрайды, қосымша 136 көрерменге арналған орын қарастырылған.

    Сондай-ақ 112 орынға арналған су спорты түрлері залы және 204 көрерменге арналған трибуналар жобаланған.

    Дене шынықтыру-сауықтыру кешені бір ауысымда 408 адамды қабылдай алады, ал бір мезгілдегі сыйымдылығы – 821 адам.

    Жобаның тапсырыс берушісі — «Алматы қалалық құрылыс басқармасы» КММ.

    Бас жобалаушы — «КАПРЕМПРОЕКТ» ЖШС.

    Осыған дейін Алматы облысында қайтарылған активтер есебінен 1,1 млрд теңгеге спорт кешені салынатыны туралы жаздық.

     

    Тегтер:
    Алматы Құрылыс ҚР Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі Спорт
    Айдар Оспаналиев
    Автор
    Соңғы жаңалықтар