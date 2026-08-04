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    Алматыда жаңғырту жұмыстарынан кейін «Медеу» қалай өзгереді

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматыда «Медеу» мұз айдынының инженерлік желілерін жаңғырту жұмыстары жүріп жатыр. 

    Медеу
    Фото: parkmedeu.kz

    Алматы қаласы Құрылыс басқармасының басшысы Нұрбол Нұрсағатовтың айтуынша, ЮНЕСКО-ның Бүкіләлемдік мұрасының алдын ала тізіміне енген нысанның ішкі жүйелерін заман талабына сай жетілдіру барысында оның тарихи сәулетін қаз-қалпында сақтап қалу талабы қатаң ескеріледі.

    Жоба аясында 10,5 мың шаршы метр болатын мұз айдынының технологиялық плитасы мен салқындату жүйесі түбегейлі жаңартылмақ. Жаңа қондырғылар күн +15°C-қа дейін жылынса да, мұздың сапасын мінсіз деңгейде ұстап тұруға қауқарлы болады.

    Нұрбол Нұрсағатов
    Фото: Алматы қаласы ӨКҚ

    Сонымен қатар инженерлік жұмыстар кешеннің үнемділігін арттырады. Жұмысьарды автоматтандыру және жылыту жүйесін газға көшіру арқылы энергия тұтыну көлемі 25–30%-ға азаяды.

    — Спорттық инфрақұрылым да халықаралық талаптарға сай қайта жасақталып жатыр. Шығыс мінбердің астынан төрешілер бөлмесі, допинг-бақылау аймағы және әрқайсысы 50 шаршы метрлік 8 арнайы киім ауыстыру орны ашылады. Ал жаңартылған «Медеу» қонақүйі бір мезетте 140 спортшыны қабылдай алады, — деді ведомство басшысы.

    Еске салайық, «Медеу» мұз айдыны 2025 жылғы сырғанау маусымынан кейін жабылды.

    Кейін «Медеуді» жаңғырту жұмыстары 2027 жылы аяқталатыны хабарланды.

    Алматы Жөндеу жұмыстары Инфрақұрылым Медеу мұз айдыны
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
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