    06:34, 08 Сәуір 2026 | GMT +5

    Алматыда жасыл желекті дәрілеу жұмысы басталды

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматыда 7 сәуірден жасыл желектерді биологиялық дәрілеу маусымы басталды.

    Фото: Алматы қаласының әкімдігі

    Қалалық экология және қоршаған орта басқармасының мәліметінше, бұл жұмыстар ағаштардың жағдайын жақсартуға, олардың зиянкестерге төзімділігін арттыруға және қаладағы экологиялық тепе-теңдікті сақтауға бағытталған.

    Дәрілеу жұмыстары шамамен 2,3 млн жасыл желекті қамтиды. Іс-шаралар тиісті лицензиясы бар мамандандырылған мердігер ұйымдардың қатысуымен кезең-кезеңімен жүргізілмек.

    Биыл дәрілеу жұмыстары төрт кезең бойынша ұйымдастырылады:

    • 7 сәуір – 30 мамыр аралығы – бірінші кезең; 
    • 1 маусым – 30 маусым – екінші кезең; 
    • 5 шілде – 5 тамыз – үшінші кезең; 
    • 15 тамыз – 20 қыркүйек – төртінші кезең.

    Басқарма өкілдерінің айтуынша, жұмыстар негізінен түнгі уақытта жүргізіледі. Бұл күн сәулесінің тікелей әсері болмағандықтан, препараттардың тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді.

    – Дәрілеу барысында қолданылатын биологиялық және қажет болған жағдайда химиялық препараттар сертификатталған, қауіптілігі төмен және адамдарға, құстар мен жануарларға қауіпсіз, – деп хабарлады ведомстводан.

    Еске салайық, наурыз айының соңында Алматыда кенелерге қарсы дезинсекциялық өңдеу жұмысы басталды.

    Досбол Атажан
    Автор
