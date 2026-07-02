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    Алматыда жедел жәрдем көлігімен соқтығысқан мопед жүргізушісі мерт болды

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматыда адам өліміне әкелген жол-көлік оқиғасы болды.

    мопед
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

    Қалалық полиция департаментінің мәліметінше, жол-көлік оқиғасы 1 шілде сағат 21:00 шамасында Алатау ауданында болған.

    Жедел жәрдем көлігі Райымбек даңғылымен шығыс бағытта келе жатып, Фуркат көшесінің қиылысында мопед жүргізушісін қағып кеткен.

    — Өкінішке қарай, жол апаты салдарынан мопед жүргізушісі алған жарақаттарынан оқиға орнында көз жұмды. Адам өліміне әкеп соққан жол-көлік оқиғасы дерегі бойынша Полиция департаментінің Анықтау басқармасы қылмыстық іс қозғады. Қажетті сараптамалар тағайындалды, — деп хабарлады департаменттен.

    Бұған дейін Түркістан облысында жол апатынан бір әулеттің 5 қызы көз жұмғаны анықталды.

    Өлім-жітім Оқиға Алматы Полиция Жол апаты Жедел жәрдем
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
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