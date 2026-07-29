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    Алматыда жер сілкінді

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматы тұрғындары жер сілкінісін сезінді.

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    Фото: Алматы әкімдігі

    2026 жылғы 29 шілдеде Астана уақыты бойынша сағат 11:09–да ҚР ТЖМ «Сейсмологиялық зерттеу және ақпарат ұлттық ғылыми орталығы» ЖШС-нің сейсмикалық станциялар желісі жер сілкінісін тіркеді.

    Жер сілкінісінің ошағы Қытай аумағында, Алматы қаласынан оңтүстік-шығысқа қарай 257 шақырым жерде орналасқан.

    Эпицентрдің координаттары: солтүстік ендіктің 41,357° және шығыс бойлықтың 78,778°.

    Жер асты дүмпуі Алматыда 2 балл болып сезілген. Зардап шеккендер жоқ.

    Еске салайық, бұған дейін Алматыда қанша сейсмикалық станция жұмыс істеп тұрғанын жазғанбыз.

    Алматы Жер сілкінісі
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
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