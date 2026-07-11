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    Алматыда жігітімен жанжалдасқан қыз тұрғын үйдің 10-қабатынан құлап кетті

    АСТАНА. KAZINFORM — Алматыда көпқабатты үйдің 10-қабатынан құлаған бойжеткен ауыр халде ауруханаға жеткізілді.

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    Фото: Pexels

    Өткен түні Алматының Алатау ауданындағы тұрғын үй кешендерінің бірінде 20 жастағы бойжеткен оныншы қабаттан құлап кетті. Құлау кезінде ол бірінші қабаттағы темір қалқаға соғылып, кейін жерге түскен көрінеді. 

    — Зардап шегуші шұғыл түрде ауруханаға жеткізілді. Қазіргі уақытта оның жағдайы ауыр, дәрігерлер өмірін сақтап қалу үшін бар күшін салып жатыр, — делінген Алматы қалалық полициясы хабарламасында.

    Алдын ала мәлімет бойынша, оқиға алдында бойжеткен мен оның жігіті арасында ұрыс болған. Оқиғаның барлық мән-жайы жан-жақты анықталып жатыр.

    Бұған қостанайлық ару жігітімен жанжалдасып қалып, өзіне қол салмақ болғанын жазғанбыз.

    Оқиға Алматы Суицид Полиция
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
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