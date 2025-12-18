KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    18 Желтоқсан 2025

    Алматыда жыл соңына дейін жәрмеңкелер аптасына 3 рет өтеді

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Әуезов және Бостандық аудандарында демалыс күндері өтетін жәрмеңкелер үш күндік жұмыс форматына көшеді. 

    Алматыда жыл соңына дейін жәрмеңкелер аптасына 3 рет өтеді
    Фото: Алматы әкімдігі

    Алматы әкімдігінің мәліметінше, жаңа жылға дейін ауыл жәрмеңкелері кеңейтілген форматта — жұма, сенбі және жексенбі күндері жұмыс істейді.

    — Үш күндік жұмыс режиміне көшу қала тұрғындары мен қонақтарына ыңғайлы уақытта мыңнан астам өнім түрін, оның ішінде көкөніс, жеміс-жидек, ет және сүт өнімін, сондай-ақ әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарын тиімді бағамен сатып алуға мүмкіндік береді. Әсіресе, бұл мереке күндері қарсаңында маңызды, — деп хабарлады әкімдіктен.

    Қаланың басқа ауданында жәрмеңкелер бұрынғыдай екі күндік форматта жұмысын жалғастырады. Жәрмеңкелер өтетін мекенжайлар:

    * Әуезов ауданы — Өтеген батыр көшесі (Абай даңғылынан төмен);
    * Бостандық ауданы — «Қазақфильм» шағынауданы (Әл-Фараби даңғылынан жоғары);
    * Алмалы ауданы — Масанчи көшесі (Әйтеке би және Гоголь көшелерінің арасы);
    * Алмалы ауданы — Жамбыл және Әуезов көшелерінің қиылысы;
    * Медеу ауданы — Меңдіқұлов бульвары — Бектұров көшесі;
    * Жетісу ауданы — «Құлагер» шағынауданы, Серіков көшесі, 2.

    Жыл басынан бері жәрмеңкелер арқылы жалпы көлемі 8,8 мың тоннадан астам азық-түлік өнімі сатылған.

    Еске салайық, бұған дейін елордада кезекті «Соғым-FEST» ет жәрмеңкесі өтетінін жазғанбыз.

    Тегтер:
    Алматы Азық-түлік Жәрмеңке
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
