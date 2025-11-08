KZ
    15:25, 08 Қараша 2025 | GMT +5

    Алматыда жол қозғалысын реттеп тұрған полиция қызметкерін көлік қағып кетті

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматы қаласында көше қиылысында жол қозғалысын реттеп тұрған полиция қызметкерін жеңіл көлік қағып кетті.

    Дорожная полиция жол полициясы
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Қалалық Полиция департаментінің мәліметінше, оқиға 7 қараша күні сағат 15:10 шамасында Желтоқсан және Сәтбаев көшелерінің қиылысында болған.

    – Toyota маркалы автокөліктің жүргізушісі Желтоқсан даңғылымен оңтүстік бағытта қозғалып келе жатып, Сәтбаев көшесіне солға бұрылғанда қозғалысты реттеп тұрған полиция қызметкерін қағып кеткен. Жол-көлік оқиғасы салдарынан полицияның аға лейтенанты дене жарақатын алды, - деп хабарлады департаменттен.

    Оқиғаның мән-жайын Бостандық аудандық полиция басқармасы анықтап жатыр.

    Еске салайық, бұған дейін полиция қызметкерін көлігімен сүйреп кеткен жүргізуші 7 жылға сотталды.

