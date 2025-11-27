Алматыда жолаушы автобус жүргізушісін ұрды: полиция тексеріс бастады
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматыда жолаушы қоғамдық көлік жүргізушісіне қол жұмсады.
Оқиғаның бейнежазбасы әлеуметтік желіде тарады. Одан жолаушы мен автобус жүргізушісі арасындағы кикілжің төбелеске ұласқанын көруге болады.
Алматы қаласы полиция департаментінің мәліметінше, бұзақылық белгісі бойынша Наурызбай аудандық полиция басқармасымен қылмыстық іс қозғалды. Қазір полиция қызметкерлері жедел-іздестіру шараларын жүргізіп жатыр.
— Жанжалдың барлық қатысушысы толығымен анықталады. Олардың әрқайсысының әрекетіне заң аясында тиісті құқықтық баға беріліп, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қажетті шаралар қолданылады, — деп хабарлады департаменттен.
Еске салайық, 2023 жылы Алматыда № 47 бағыттағы қоғамдық көліктің ішіндегі жолаушы жанжал шығарып, жүргізуші әйелді ұрған болатын. Салдарынан әйел есінен танып, көлікті басқара алмай, аялдамада тұрған бір топ адамды қаққан.
Апат салдарынан 7 адам зардап шегіп, 3 адам қаза болды.
Сот бұл оқиға бойынша Дархан Ахметжановты Қылмыстық кодексінің 351-бабының 3-бөлігі және 293-бабының 1-бөлігі бойынша кінәлі деп танып, 8 жылға бас бостандығынан айырды.