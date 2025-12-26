Алматыда жүрек трансплантациясын жасатқан алғашқы адам үйіне шығарылды
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Қалалық жүрек орталығынан 34 жастағы науқас шығарылды. Ол қараша айында ҚКО базасында алғаш рет жүрек трансплантациясын жасатты. Науқастың жағдайы тұрақты. Бұл туралы Денсаулық сақтау министрілігінің баспасөз қызметі хабарлады.
Естеріңізге сала кетейік, пациент – терминалды созылмалы жүрек жеткіліксіздігі диагнозы қойылған 34 жастағы ер адам бұрын жүрек трансплантациясын күтудің республикалық парағында болған.
Жүрек трансплантациясы операциясы 5 сағаттан астам уақытқа созылды және сәтті аяқталды. Трансплантацияны Алматы қалалық кардиологиялық орталығының мультидисциплинарлық командасы University Medical Center (Астана) бірлесе отырып, ҚКО директоры Ермағамбет Қуатбаев пен UMC КФ басқарма төрағасы, профессор Юрий Владимирович Пя басшылығымен орындады. UMC командасы әріптестерін қолдау үшін Алматыға жедел келді.
Қалалық кардиологиялық орталықта жоғары технологиялық операцияларды жүргізу үшін барлық қажетті жағдай жасалған: жоғары білікті кардиологтер, кардиохирургтер, анестезиолог-реаниматологтер, перфузиологтер және операциялық медбикелер жұмыс істейді, диагностика мен емдеудің заманауи әдістері енгізілді, халықаралық стандарттарға сәйкес жабдықтар қолданылады.
Науқас дәрігерлерге және қалалық жүрек орталығының барлық медициналық қызметкерлеріне құтқарылған өмірі үшін шын жүректен алғысын білдіріп, команданың жоғары кәсібилігін және емдеудің барлық кезеңдерінде зейінді көзқарасын атап өтті. Оның айтуынша, бүгінде ол жақындарының жанында толыққанды өмірге оралу мүмкіндігін ерекше бағалайды.
– Мен адамдарға ескерткім келеді: энергетикалық сусындарды ішпеңіз. Мен үшін бәрі осыдан басталды. Алдымен бұл күніне бір бөтелке, содан кейін күніне 8-10 Энергетик болды. Мен ауыр диагнозға тап болғанға дейін оған мән берген жоқпын. Бүгін мен қолымнан келгеннің бәрін жасаған дәрігерлердің арқасында тірімін. Енді мен өз денсаулығыма ұқыпты қараудың қаншалықты маңызды екенін түсінемін, - деп атап өтті науқас.
Шығарылғаннан кейін пациент емханада тіркелген жері бойынша динамикалық бақылауда болады. Жүректі трансплантациялауды, стационарда емдеуді, шығарылғаннан кейін қажетті дәрілік препараттармен қамтамасыз етуді, сондай-ақ одан әрі оңалту мен бақылауды қоса алғанда, барлық медициналық көмек ТМККК шеңберінде мемлекет есебінен тегін ұсынылады.
Естеріңізге сала кетейік, инсульт алған артериялық гипертензияның ауыр ағымы бар 50 жастағы әйел донор болды.
Алматының Орталық қалалық клиникалық ауруханасына шұғыл госпитализациядан кейін дәрігерлер консилиумы мидың өлімін анықтап, қайтыс болғаннан кейінгі донорлық мүмкіндігін растады. Туыстары келісім берді, содан кейін донорлық процесс ұйымдастырылды.
Еске сала кетсек, осыған дейін Алматыда жүрек ырғағы бұзылған науқастарға алғаш рет CSP импланты салынғанын жазғанбыз.