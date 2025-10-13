Алматыда жүздеген үйде жылыту ережелері бұзылған
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматы қаласында өрт пен улы газдан уланудың алдын алуға бағытталған профилактикалық жұмыс күшейтілді.
Алматы қаласы Төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше, қалада пешпен жылытылатын жеке үйлерде 400-ге жуық ереже бұзу фактілері анықталған. Одан бөлек әлеуметтік осал топтағы 75 отбасының үйіне улы газға қарсы датчиктер орнатылды.
- Әлеуметтік осал топ санатына кіретін 700-ден астам жеке тұрғын үй мен 2000-нан астам нысан бақылауға алынды. «Қауіпсіз баспана» акциясы аясында департамент қызметкерлері, прокуратура, газ қызметі, электр мамандары мен еріктілерден құралған ведомствоаралық топтар үйлерді аралап жүр. Олар бұған дейін орнатылған CO-датчиктерін тексереді, көмір және отынмен көмек көрсетеді және мұқтаж жандарға гуманитарлық көмек жеткізеді, - деп хабарлады ТЖД.
Еске салайық, осы жылдың 8 қазанынан бастап Алматыда жылу берілді.