    Алматыда жүздеген үйде жылыту ережелері бұзылған

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматы қаласында өрт пен улы газдан уланудың алдын алуға бағытталған профилактикалық жұмыс күшейтілді.

    пеш
    Фото: Алматы ТЖД

    Алматы қаласы Төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше, қалада пешпен жылытылатын жеке үйлерде 400-ге жуық ереже бұзу фактілері анықталған. Одан бөлек әлеуметтік осал топтағы 75 отбасының үйіне улы газға қарсы датчиктер орнатылды.

    - Әлеуметтік осал топ санатына кіретін 700-ден астам жеке тұрғын үй мен 2000-нан астам нысан бақылауға алынды. «Қауіпсіз баспана» акциясы аясында департамент қызметкерлері, прокуратура, газ қызметі, электр мамандары мен еріктілерден құралған ведомствоаралық топтар үйлерді аралап жүр. Олар бұған дейін орнатылған CO-датчиктерін тексереді, көмір және отынмен көмек көрсетеді және мұқтаж жандарға гуманитарлық көмек жеткізеді, - деп хабарлады ТЖД.

    Еске салайық, осы жылдың 8 қазанынан бастап Алматыда жылу берілді.

