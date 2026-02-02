KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    22:03, 02 Ақпан 2026 | GMT +5

    Алматыдағы демалыс орнынан «ойын-сауыққа арналған газ» табылды

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматыда адамға күшті әсер ететін заттарды заңсыз сату дерегі анықталды.

    Алматыдағы демалыс орнынан «ойын-сауыққа арналған газ» табылды
    Фото: Видеодан скрин

    Қалалық полиция департаментінің мәліметінше, жедел-іздестіру шаралары барысында ойын-сауық мекемесінен азот тотығы салынған металл баллондар тәркіленді. Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды.

    — Осындай заттарды «ойын-сауық» немесе «зиянсыз қызмет» ретінде өткізуге бағытталған кез келген әрекет қатаң түрде тоқтатылады. Күшті әсер ететін заттардың заңсыз айналымы азаматтардың өмірі мен денсаулығына нақты қауіп төндіреді және қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғады, — деді Есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының бастығы Мұрат Жұмабаев.

    Еске салайық, Алматыда цифрлық төлеммен жұмыс істеген есірткі таратушылар ұсталды.

    Тегтер:
    Алматы Қылмыс Полиция Сауда
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
    Соңғы жаңалықтар