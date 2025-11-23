KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    07:48, 23 Қараша 2025 | GMT +5

    Алматыда екі қабатты қойма өртеніп жатыр

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазір ТЖМ құтқарушылары Алматы қаласының Жетісу ауданындағы екі қабатты қоймада шыққан өртті сөндіріп жатыр, деп хабарлайды ТЖМ баспасөз қызметі.

    Склад загорелся в Алматы: спасатели работают по повышенному рангу
    Фото: ТЖМ

    Ведомство мәліметінше, екі қабатты қоймадағы өртке

    қойма өрті
    Фото: ТЖМ

    байланысты жедел штаб құрылды.

    — Оқиға орнында жедел штаб құрылып, өртті сөндіру үшін 3 бөлек бағыт ұйымдастырылған. Су үздіксіз беріліп, өртке қарсы құралдар қолданылуда. Барлық шұғыл қызметтер сол жерде жұмыс істеп жатыр. Жағдай бақылауда. Зардап шеккендер туралы ешқандай ақпарат жоқ, — делінген хабарламада.

     

    Бұдан бұрын Ақмола облысында ет дүкенінен өрт шыққанын жазған едік.

    Тегтер:
    Қойма Оқиға Өрт Алматы Төтенше оқиғалар, апаттар
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар