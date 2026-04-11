    13:57, 11 Сәуір 2026 | GMT +5

    Алматыдағы элиталық клубта есірткі сату дерегі әшкереленді

    АСТАНА. KAZINFORM — Алматы қаласы прокуратурасының үйлестіруімен Алматы қаласы ПД қызметкерлері жедел-іздестіру іс-шаралары барысында есірткінің заңсыз айналымына байланысты құқыққа қарсы әрекеттің жолын кесті. 

    Фото: Polisia.kz

    — Сотқа дейінгі тергеп-тексеру аясында Медеу ауданындағы элиталық түнгі клубтардың бірінің қызметкері ұсталды. Ол шартты сатып алушыға «гашиш» есірткісін өткізген. Мекемені тексеру барысында ұнтақ тәрізді заттардың іздері және ақ түсті заты бар зип-пакет анықталды, — делінген хабарламада.

    Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру жалғасады.

    Бұған дейін хабарланғандай, Астанадағы Есірткі қылмысы комитетінің басшысы Данияр Мейірхан қызметінен шеттетілген болатын.

    Бақытгүл Абайқызы
