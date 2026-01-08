00:28, 08 Қаңтар 2026 | GMT +5
Алматыдағы қойма өртін 85 құтқарушы және 22 техника сөндіріп жатыр
АСТАНА. KAZINFORM — Қазір Алматы қаласының Төтенше жағдайлар басқармасы Солтүстік айналым тас жолындағы қоймадағы ірі өртті сөндіріп жатыр, деп хабарлайды ведомствоның баспасөз қызметі.
ТЖД мәліметінше, қойма ашық жалынмен жанғаны анықталған.
Өртті сөндіруге 85 құтқарушы және 22 техника жұмылдырылды. Оқиға орнында үш жауынгерлік учаске ұйымдастырылды, сондай-ақ өрт сөндіруге арнайы автопойыздар қосылды.
— Қазіргі кезде зардап шеккендер туралы ақпарат жоқ. Өртті сөндіру қиынға соғып жатыр, өйткені ғимарат құрылысы күрделі және жалын көлемі жоғары. Өртті сөндіру жұмыстары әлі жалғасып жатыр, — делінген хабарламада.
