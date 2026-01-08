KZ
    00:28, 08 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Алматыдағы қойма өртін 85 құтқарушы және 22 техника сөндіріп жатыр

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазір Алматы қаласының Төтенше жағдайлар басқармасы Солтүстік айналым тас жолындағы қоймадағы ірі өртті сөндіріп жатыр, деп хабарлайды ведомствоның баспасөз қызметі.

    қойма өрті
    Фото: ТЖМ

    ТЖД мәліметінше, қойма ашық жалынмен жанғаны анықталған.

    қойма өрті
    Фото: ТЖМ

    Өртті сөндіруге 85 құтқарушы және 22 техника жұмылдырылды. Оқиға орнында үш жауынгерлік учаске ұйымдастырылды, сондай-ақ өрт сөндіруге арнайы автопойыздар қосылды.

    қойма өрті
    Фото: ТЖМ

    — Қазіргі кезде зардап шеккендер туралы ақпарат жоқ. Өртті сөндіру қиынға соғып жатыр, өйткені ғимарат құрылысы күрделі және жалын көлемі жоғары. Өртті сөндіру жұмыстары әлі жалғасып жатыр, — делінген хабарламада.

    Бұған дейін Алматыда 12 қабатты үйден өрт шығып, 60 адам эвакуацияланғанын жазғанбыз.

