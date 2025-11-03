KZ
    Алматыдағы крематорий қашан ресми іске қосылады

    АСТАНА. KAZINFORM – Жоғары аудиторлық палатаның баспасөз қызметі Алматыдағы крематорий қашан ресми түрде іске қосылатынын мәлім етті.

    Алматыдағы крематорий жақын уақытта іске қосылуы мүмкін
    Фото: er-ai-construction.kz

    - Крематорий жұмыс істеуін бастайтын ресми күн барлық нормативтік рәсім аяқталғаннан кейін жарияланады, - деп жазады ЖАП мамандары.

    Ресми ақпаратта Алматы әкімдігі 2021 жылы салынған крематориді Жоғары аудиторлық палатаның нұсқамасы бойынша өзіне бағынысты бейінді ұйымының балансына бергені айтылған.

    - Объект бұдан бұрын жүргізілген мемлекеттік аудит негізінде берілді. Аудит қорытындысы бойынша Алматы әкіміне баланс ұстаушыны белгілеу тапсырылған болатын, - деп жазылған ресми мәліметте.

    ЖАП мамандарының әкімдікке бағынысы бейінді ұйым деп отырғаны – «Қалалық патологиялық-анатомиялық бюро» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны. Осыған дейін крематорий қалалық құрылыс басқармасының балансында болған

