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    Алматыдағы жол жөндеу жұмыстарына байланысты автобустардың бағыты өзгереді

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматыда 12-13 қыркүйектен бастап жөндеу жұмыстарына байланысты көптеген көшеде жол жабылады.

    автобус, дорога, пробка, автомобиль
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    12 қыркүйектен бастап № 61 бағыттағы автобустың қозғалыс сызбасына өзгеріс енгізіледі. Абай даңғылының бойында автобус қозғалысы екі бағытта да Момышұлы көшесіне дейін жүзеге асырылады.

    Соңғы аялдама — «Бауыржан Момышұлы» метро станциясы.

    Сондай-ақ № 5 маршруттың соңғы аялдамасы «Олимпиялық көшесі» аялдама пунктіне ауыстырылады. Өйткені Олимпиялық көшесінде бақылау-өткізу пункті ауданында авариялық-қалпына келтіру жұмыстары жүргізіліп жатыр.

    13 қыркүйек сағат 06:00–ден 14 қыркүйек сағат 06:00–ге дейін № 37, № 55, № 57, № 61, № 85, № 90, № 92, № 95, № 106, № 109, № 218 және № ТП-25 бағыттарының қозғалыс сызбалары қосымшаға сәйкес өзгертіледі. Себебі Абай даңғылының Саин көшесінен Бауыржан Момышұлы көшесіне дейінгі аралығында жол төсеміне орташа жөндеу жұмыстарын жүргізіледі.

    № 37
    Батыс бағытта: Шаляпин көшесі (батыс) — Бауыржан Момышұлы көшесі (солтүстік) — Абай даңғылы (батыс) — Қарғалы көшесіне дейінгі учаскеде кері бұрылу — Абай даңғылы (шығыс) — Бауыржан Момышұлы көшесі (оңтүстік) — әрі қарай сызба бойынша.
    Кері бағытта: өзгеріссіз.

    № 55
    Батыс бағытта: Абай даңғылы (батыс) — Саин көшесі (оңтүстік) — Шаляпин көшесі (батыс) — Бауыржан Момышұлы көшесі (солтүстік) — Абай даңғылы (батыс) — әрі қарай сызба бойынша.
    Кері бағытта: Абай даңғылы (шығыс) — Бауыржан Момышұлы көшесі (оңтүстік) — Шаляпин көшесі (шығыс) — Саин көшесі (оңтүстік) — Жандосов көшесіне дейінгі учаскеде кері бұрылу — Саин көшесі (солтүстік) — Абай даңғылы (шығыс) — әрі қарай сызба бойынша.

    № 57
    Шығыс бағытта: Бауыржан Момышұлы көшесі (оңтүстік) — Ұлықбек даңғылы (шығыс) — Саин көшесі (оңтүстік) — Абай даңғылы (шығыс) — әрі қарай сызба бойынша.
    Кері бағытта: Абай даңғылы (батыс) — Саин көшесі (солтүстік) — Жубанов көшесіне дейінгі учаскеде кері бұрылу — Саин көшесі (оңтүстік) — Ұлықбек даңғылы (батыс) — Бауыржан Момышұлы көшесі (солтүстік) — әрі қарай сызба бойынша.

    № 61
    Батыс бағытта: Саин көшесі (солтүстік) — Шаляпин көшесі (батыс) — Бауыржан Момышұлы көшесі (солтүстік) — Абай даңғылы (батыс) — әрі қарай сызба бойынша.
    Кері бағытта: Абай даңғылы (шығыс) — Бауыржан Момышұлы көшесі (оңтүстік) — Шаляпин көшесі (шығыс) — Саин көшесі (оңтүстік) — әрі қарай сызба бойынша.

    № 85
    Оңтүстік бағытта: Бауыржан Момышұлы көшесі (оңтүстік) — Ұлықбек даңғылы (шығыс) — Саин көшесі (оңтүстік) — Шаляпин көшесі (батыс) — Бауыржан Момышұлы көшесі (солтүстік) — «Мамыр-1 шағынауданы» соңғы аялдамасына дейін.
    Кері бағытта: өзгеріссіз.

    № 90
    Батыс бағытта: Абай даңғылы (батыс) — Саин көшесі (оңтүстік) — Шаляпин көшесі (батыс) — Бауыржан Момышұлы көшесі (солтүстік) — Абай даңғылы (батыс) — әрі қарай сызба бойынша.
    Кері бағытта: Абай даңғылы (шығыс) — Бауыржан Момышұлы көшесі (оңтүстік) — Шаляпин көшесі (шығыс) — Саин көшесі (оңтүстік) — Жандосов көшесіне дейінгі учаскеде кері бұрылу — Саин көшесі (солтүстік) — Абай даңғылы (шығыс) — әрі қарай сызба бойынша.

    № 92
    Шығыс бағытта: «Мамыр-1 шағынауданы» соңғы аялдамасы — Бауыржан Момышұлы көшесі (солтүстік) — Ұлықбек даңғылы (шығыс) — Саин көшесі (оңтүстік) — Абай даңғылы (шығыс) — әрі қарай сызба бойынша.
    Кері бағытта: өзгеріссіз.

    № 95
    Батыс бағытта: Саин көшесі (солтүстік) — Шаляпин көшесі (батыс) — Бауыржан Момышұлы көшесі (солтүстік) — әрі қарай сызба бойынша.
    Кері бағытта: Бауыржан Момышұлы көшесі (оңтүстік) — Шаляпин көшесі (шығыс) — Саин көшесі (оңтүстік) — әрі қарай сызба бойынша.

    № 106
    Батыс бағытта: Саин көшесі (оңтүстік) — Шаляпин көшесі (батыс) — Бауыржан Момышұлы көшесі (солтүстік) — «Момышұлы / Абай» соңғы аялдамасына дейін.
    Кері бағытта: өзгеріссіз.

    № 109
    Оңтүстік бағытта: Бауыржан Момышұлы көшесі (оңтүстік) — Ұлықбек даңғылы (шығыс) — Саин көшесі (оңтүстік) — Абай даңғылы (шығыс) — әрі қарай сызба бойынша.
    Кері бағытта: Абай даңғылы (батыс) — Саин көшесі (солтүстік) — Жубанов көшесіне дейінгі учаскеде кері бұрылу — Саин көшесі (оңтүстік) — Ұлықбек даңғылы (батыс) — Бауыржан Момышұлы көшесі (солтүстік) — әрі қарай сызба бойынша.

    № 218
    Оңтүстік бағытта: Саин көшесі (оңтүстік) — Ұлықбек даңғылы (батыс) — Бауыржан Момышұлы көшесі (оңтүстік) — Абай даңғылы (батыс) — әрі қарай сызба бойынша.
    Кері бағытта: Абай даңғылы (шығыс) — Бауыржан Момышұлы көшесі (солтүстік) — Ұлықбек даңғылы (шығыс) — Саин көшесі (оңтүстік) — Абай даңғылына дейінгі учаскеде кері бұрылу — Саин көшесі (солтүстік) — әрі қарай сызба бойынша.

    № ТП-25
    Шығыс бағытта: Бауыржан Момышұлы көшесі (оңтүстік) — Жубанов көшесі (шығыс) — Саин көшесі (оңтүстік) — Абай даңғылы (шығыс) — әрі қарай сызба бойынша.
    Батыс бағытта: Абай даңғылы (батыс) — Саин көшесі (солтүстік) — Жубанов көшесі (батыс) — Бауыржан Момышұлы көшесі (солтүстік) — әрі қарай сызба бойынша.

    Онымен қоса 13 қыркүйектен бастап № 51 бағыттың қозғалыс сызбасына өзгеріс енгізіледі. «Жұлдыз-1» шағынауданында қозғалыс № 20 қалалық емхана аумағының артқы жағындағы айналма жол арқылы ұйымдастырылады.

    Еске салайық, Алматыда жөндеу жұмыстарына байланысты бірнеше автобус бағыты өзгеретіні айтылды.

    Қоғамдық көлік Автобус Алматы Жол жабылды
    Қырмызы Скендір
    Қырмызы Скендір
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