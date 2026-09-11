Алматыдағы жол жөндеу жұмыстарына байланысты автобустардың бағыты өзгереді
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматыда 12-13 қыркүйектен бастап жөндеу жұмыстарына байланысты көптеген көшеде жол жабылады.
12 қыркүйектен бастап № 61 бағыттағы автобустың қозғалыс сызбасына өзгеріс енгізіледі. Абай даңғылының бойында автобус қозғалысы екі бағытта да Момышұлы көшесіне дейін жүзеге асырылады.
Соңғы аялдама — «Бауыржан Момышұлы» метро станциясы.
Сондай-ақ № 5 маршруттың соңғы аялдамасы «Олимпиялық көшесі» аялдама пунктіне ауыстырылады. Өйткені Олимпиялық көшесінде бақылау-өткізу пункті ауданында авариялық-қалпына келтіру жұмыстары жүргізіліп жатыр.
13 қыркүйек сағат 06:00–ден 14 қыркүйек сағат 06:00–ге дейін № 37, № 55, № 57, № 61, № 85, № 90, № 92, № 95, № 106, № 109, № 218 және № ТП-25 бағыттарының қозғалыс сызбалары қосымшаға сәйкес өзгертіледі. Себебі Абай даңғылының Саин көшесінен Бауыржан Момышұлы көшесіне дейінгі аралығында жол төсеміне орташа жөндеу жұмыстарын жүргізіледі.
№ 37
Батыс бағытта: Шаляпин көшесі (батыс) — Бауыржан Момышұлы көшесі (солтүстік) — Абай даңғылы (батыс) — Қарғалы көшесіне дейінгі учаскеде кері бұрылу — Абай даңғылы (шығыс) — Бауыржан Момышұлы көшесі (оңтүстік) — әрі қарай сызба бойынша.
Кері бағытта: өзгеріссіз.
№ 55
Батыс бағытта: Абай даңғылы (батыс) — Саин көшесі (оңтүстік) — Шаляпин көшесі (батыс) — Бауыржан Момышұлы көшесі (солтүстік) — Абай даңғылы (батыс) — әрі қарай сызба бойынша.
Кері бағытта: Абай даңғылы (шығыс) — Бауыржан Момышұлы көшесі (оңтүстік) — Шаляпин көшесі (шығыс) — Саин көшесі (оңтүстік) — Жандосов көшесіне дейінгі учаскеде кері бұрылу — Саин көшесі (солтүстік) — Абай даңғылы (шығыс) — әрі қарай сызба бойынша.
№ 57
Шығыс бағытта: Бауыржан Момышұлы көшесі (оңтүстік) — Ұлықбек даңғылы (шығыс) — Саин көшесі (оңтүстік) — Абай даңғылы (шығыс) — әрі қарай сызба бойынша.
Кері бағытта: Абай даңғылы (батыс) — Саин көшесі (солтүстік) — Жубанов көшесіне дейінгі учаскеде кері бұрылу — Саин көшесі (оңтүстік) — Ұлықбек даңғылы (батыс) — Бауыржан Момышұлы көшесі (солтүстік) — әрі қарай сызба бойынша.
№ 61
Батыс бағытта: Саин көшесі (солтүстік) — Шаляпин көшесі (батыс) — Бауыржан Момышұлы көшесі (солтүстік) — Абай даңғылы (батыс) — әрі қарай сызба бойынша.
Кері бағытта: Абай даңғылы (шығыс) — Бауыржан Момышұлы көшесі (оңтүстік) — Шаляпин көшесі (шығыс) — Саин көшесі (оңтүстік) — әрі қарай сызба бойынша.
№ 85
Оңтүстік бағытта: Бауыржан Момышұлы көшесі (оңтүстік) — Ұлықбек даңғылы (шығыс) — Саин көшесі (оңтүстік) — Шаляпин көшесі (батыс) — Бауыржан Момышұлы көшесі (солтүстік) — «Мамыр-1 шағынауданы» соңғы аялдамасына дейін.
Кері бағытта: өзгеріссіз.
№ 90
Батыс бағытта: Абай даңғылы (батыс) — Саин көшесі (оңтүстік) — Шаляпин көшесі (батыс) — Бауыржан Момышұлы көшесі (солтүстік) — Абай даңғылы (батыс) — әрі қарай сызба бойынша.
Кері бағытта: Абай даңғылы (шығыс) — Бауыржан Момышұлы көшесі (оңтүстік) — Шаляпин көшесі (шығыс) — Саин көшесі (оңтүстік) — Жандосов көшесіне дейінгі учаскеде кері бұрылу — Саин көшесі (солтүстік) — Абай даңғылы (шығыс) — әрі қарай сызба бойынша.
№ 92
Шығыс бағытта: «Мамыр-1 шағынауданы» соңғы аялдамасы — Бауыржан Момышұлы көшесі (солтүстік) — Ұлықбек даңғылы (шығыс) — Саин көшесі (оңтүстік) — Абай даңғылы (шығыс) — әрі қарай сызба бойынша.
Кері бағытта: өзгеріссіз.
№ 95
Батыс бағытта: Саин көшесі (солтүстік) — Шаляпин көшесі (батыс) — Бауыржан Момышұлы көшесі (солтүстік) — әрі қарай сызба бойынша.
Кері бағытта: Бауыржан Момышұлы көшесі (оңтүстік) — Шаляпин көшесі (шығыс) — Саин көшесі (оңтүстік) — әрі қарай сызба бойынша.
№ 106
Батыс бағытта: Саин көшесі (оңтүстік) — Шаляпин көшесі (батыс) — Бауыржан Момышұлы көшесі (солтүстік) — «Момышұлы / Абай» соңғы аялдамасына дейін.
Кері бағытта: өзгеріссіз.
№ 109
Оңтүстік бағытта: Бауыржан Момышұлы көшесі (оңтүстік) — Ұлықбек даңғылы (шығыс) — Саин көшесі (оңтүстік) — Абай даңғылы (шығыс) — әрі қарай сызба бойынша.
Кері бағытта: Абай даңғылы (батыс) — Саин көшесі (солтүстік) — Жубанов көшесіне дейінгі учаскеде кері бұрылу — Саин көшесі (оңтүстік) — Ұлықбек даңғылы (батыс) — Бауыржан Момышұлы көшесі (солтүстік) — әрі қарай сызба бойынша.
№ 218
Оңтүстік бағытта: Саин көшесі (оңтүстік) — Ұлықбек даңғылы (батыс) — Бауыржан Момышұлы көшесі (оңтүстік) — Абай даңғылы (батыс) — әрі қарай сызба бойынша.
Кері бағытта: Абай даңғылы (шығыс) — Бауыржан Момышұлы көшесі (солтүстік) — Ұлықбек даңғылы (шығыс) — Саин көшесі (оңтүстік) — Абай даңғылына дейінгі учаскеде кері бұрылу — Саин көшесі (солтүстік) — әрі қарай сызба бойынша.
№ ТП-25
Шығыс бағытта: Бауыржан Момышұлы көшесі (оңтүстік) — Жубанов көшесі (шығыс) — Саин көшесі (оңтүстік) — Абай даңғылы (шығыс) — әрі қарай сызба бойынша.
Батыс бағытта: Абай даңғылы (батыс) — Саин көшесі (солтүстік) — Жубанов көшесі (батыс) — Бауыржан Момышұлы көшесі (солтүстік) — әрі қарай сызба бойынша.
Онымен қоса 13 қыркүйектен бастап № 51 бағыттың қозғалыс сызбасына өзгеріс енгізіледі. «Жұлдыз-1» шағынауданында қозғалыс № 20 қалалық емхана аумағының артқы жағындағы айналма жол арқылы ұйымдастырылады.
Еске салайық, Алматыда жөндеу жұмыстарына байланысты бірнеше автобус бағыты өзгеретіні айтылды.