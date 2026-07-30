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    Алматыдан Түркияның Измир қаласына тікелей рейс ашылды

    АСТАНА. KAZINFORM – 31 шілдеден бастап Алматы мен Түркияның Измир қаласы арасында тікелей әуе рейсі іске қосылады. Бұл туралы Алматы халықаралық әуежайының баспасөз қызметі хабарлады.

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    Фото: Алматы әкімдігі

    Жаңа бағытты SunExpress әуе компаниясы ашады. Әуежай мәліметінше, жаңа рейс Қазақстан мен Түркия арасындағы туристік, іскерлік және мәдени байланысты нығайтып, Алматының халықаралық әуе бағыттарының географиясын кеңейтуге мүмкіндік береді.

    – Рейстер 2026 жылдың қазан айының соңына дейін аптасына екі рет – сейсенбі және жұма күндері Boeing 737-800 ұшағымен орындалады. Измирден ұшақ сағат 21:00-де ұшып, келесі күні сағат 05:00-де Алматыға қонады, – делінген хабарламада.

    Кері бағыттағы рейстер сәрсенбі және сенбі күндері жүзеге асырылады. Алматыдан ұшу уақыты – 06:25, ал Измирге келу – 09:50.

    – Жаңа әуе бағыты екі ел арасындағы көлік қатынасын дамытуға және жолаушылар үшін халықаралық сапарлардың қолжетімділігін арттыруға ықпал етеді, – деп атап өтті әуежайдың баспасөз қызметі.

    Айта кетейік, Қытай әуе компаниясы Астана – Құлжа бағытын ашуды жоспарлап отыр.

    Түркия Әуе қатынасы Алматы
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
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