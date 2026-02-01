Алматылық азаматтан 30-шақты ұрланған смартфон табылды
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматы қаласында жедел-іздестіру іс-шаралары барысында полиция қызметкерлері ұрланған техниканы сатып алу және сақтау ісіне қатысы бар деген күдікпен ер адамды ұстады, деп хабарлайды Kazinform агенттігі.
Операция жүргізуге қалалық мекемелердің бірінде жасалған ұялы телефон ұрлығын тергеу негіз болған. Жедел уәкілдердің жұмысы барысында күдіктіден ұрланған смартфон, сондай-ақ әртүрлі маркадағы тағы 30 ұялы телефон мен екі планшет табылып, тәркіленді. Қазіргі уақытта алынған техниканың шығу тегі анықталып жатыр.
Алматы қалалық полиция департаменті криминалдық полиция басқармасының бастығы Асхат Дәулетияровтың айтуынша, аталған факті бойынша қылмыстық жолмен алынған мүлікті алдын ала біле тұра сатып алу және сақтау белгілерімен сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды.
Құқық қорғау органдары тәркіленген техниканың заңды иелерін анықтауға бағытталған жедел-тергеу іс-шараларын жалғастырып жатыр. Сондай-ақ ұсталған адамның мүліктік сипаттағы өзге де қылмыстарға қатыстылығы тексерілуде.
