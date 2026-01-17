KZ
    Алматылық «Қайрат» аргентиналық футболшымен келісімшарт жасасты

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – «Қайрат» командасының сапына жаңа легионер қосылды. 

    Алматылық «Қайрат» аргентиналық футболшымен келісімшарт жасасты
    Фото: «Қайрат» ФК

    Алматылық ұжым аргентиналық 24 жастағы вингермен 2027 жылдың соңына дейін жарамды келісімшартқа қол қойды.

    Хуан Себастьян Себальос Буэнос-Айрес провинциясының Хосе Мария Жауреги қаласында дүниеге келген. Ол кәсіби мансабын Лос-Андесте бастады, содан кейін аргентиналық «Индепендиенте Ривадавия» және Таллерестің екінші командасында ойнаған. Өз елінен кеткеннен кейін футболшы Боливиядағы «Реал Оруро» топ-клубында доп тепті. Өткен маусымда 40 матчқа қатысып, 18 гол соғып, 5 нәтижелі пастың авторы атанды. 

    Еске сала кетейік, бұған дейін «Қайрат» футбол клубына бразилиялық қорғаушы Лукас Африко келгенін жазғанбыз. Аталған ойыншы жаңа командасының сапында 2026 жылдың соңына дейін өнер көрсетеді. 

