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    Алматылықтар бір тәулікте 1500-ден астам рет жол ережесін бұзған

    АЛМАТЫ. KAZINFORM. – Алматы аумағында жол жүрісі қағидаларының 1 516 бұзушылығы анықталды.

    Алматылықтар бір тәулікте 1500-ден астам рет жол ережесін бұзған
    Фото: Алматы әкімдігі

    Алматы прокуратурасының мәліметінше, жол жүрісіне қатысушылардың өмірі мен денсаулығына жоғары қауіп төндіретін 130 өрескел бұзушылық анықталды.

    Анықталған құқық бұзушылықтардың ішінде:

    • көлік құралын масаң күйде басқару – 6;

    • көлік құралын басқару құқығынан айырылған адамның көлік құралын басқаруы – 1;

    • жалған мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгілерімен көлік құралын басқару – 1;

    • қарсы қозғалыс жолағына шығу – 7;

    • маневр жасау қағидаларын бұзу, оның ішінде қауіпті маневр жасау («шашка») – 48;

    • қауіпсіздік белдігін тақпау – 44;

    • көлік құралын басқару кезінде мобильді телефонды пайдалану – 23.

    Сонымен қатар 11 көлік құралы мамандандырылған тұраққа қойылды.

    Еске салсақ, Алматыда жол ережесін бұзып, қару көрсеткен жүргізуші ұсталды.

     

    Алматы Заң және құқық жүргізуші Көлік
    Қырмызы Скендір
    Қырмызы Скендір
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