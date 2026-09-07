Алматылықтар бір тәулікте 1500-ден астам рет жол ережесін бұзған
АЛМАТЫ. KAZINFORM. – Алматы аумағында жол жүрісі қағидаларының 1 516 бұзушылығы анықталды.
Алматы прокуратурасының мәліметінше, жол жүрісіне қатысушылардың өмірі мен денсаулығына жоғары қауіп төндіретін 130 өрескел бұзушылық анықталды.
Анықталған құқық бұзушылықтардың ішінде:
• көлік құралын масаң күйде басқару – 6;
• көлік құралын басқару құқығынан айырылған адамның көлік құралын басқаруы – 1;
• жалған мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгілерімен көлік құралын басқару – 1;
• қарсы қозғалыс жолағына шығу – 7;
• маневр жасау қағидаларын бұзу, оның ішінде қауіпті маневр жасау («шашка») – 48;
• қауіпсіздік белдігін тақпау – 44;
• көлік құралын басқару кезінде мобильді телефонды пайдалану – 23.
Сонымен қатар 11 көлік құралы мамандандырылған тұраққа қойылды.
Еске салсақ, Алматыда жол ережесін бұзып, қару көрсеткен жүргізуші ұсталды.