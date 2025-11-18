KZ
    02:27, 18 Қараша 2025 | GMT +5

    Алматылықтарға ескерту: Әл-Фараби даңғылындағы өткелдерге химиялық өңдеу жүргізіледі

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматының Әл-Фараби даңғылындағы жаяу жүргіншілер өткелдерінде күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр.

    Алматылықтарға ескерту: Әл-Фараби даңғылындағы өткелдерге химиялық өңдеу жүргізіледі
    Фото: Видеодан алынған скрин

    Бостандық ауданы әкімдігінің мәліметінше, аталған жерүсті жаяу жүргіншілер өткелдерінде сырлау жұмыстары басталады.

    Алматылықтарға ескерту: Әл-Фараби даңғылындағы өткелдерге химиялық өңдеу жүргізіледі
    Фото: Видеодан алынған скрин

    — Сырлаудан бұрын металл конструкциялар тоттан тазартылып жатыр. Коррозияны кетіру үшін арнайы сұйықтық қолданылады — түссіз, бірақ химиялық белсенді зат. Ол терімен тікелей жанасқанда қауіпсіз, сонымен қатар көліктердің лак-бояу қабатына немесе басқа бөлшектеріне зиян келтірмейді. Сондықтан бұл затты жол бойындағы өткелдерде де қауіпсіз қолдануға болады, — деп хабарлады әкімдіктен.

    Алматылықтарға ескерту: Әл-Фараби даңғылындағы өткелдерге химиялық өңдеу жүргізіледі
    Фото: Видеодан алынған скрин

    Сондай-ақ Бостандық ауданы әкімдігі тұрғындардан жөндеу жүргізіліп жатқан аумақтарда абай болуды, жүріп-тұратын бағытты алдын ала жоспарлауды және қолайсыздықтарға түсіністікпен қарауды өтінді.

    Еске салайық, бұған дейін Әл-Фараби даңғылындағы жаяу жүргіншілер өткелінде тұрғындар қоршауды өздері алып тастап, қауіпті нысан арқылы жолдың қарсы бетіне өткен.

    Көше Алматы Жол
