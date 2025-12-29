14:56, 29 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Алматының ботаникалық бағы 3 қаңтарға дейін жабық болады
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматылықтардың сүйікті орындарының бірі мерекеге орай бірнеше күнге жабылады.
Алматы қаласы Бас ботаникалық бағының баспасөз қызметі қоғамдық кеңістік 31 желтоқсан және 1, 2 қаңтар күндері жабық болатынын хабарлады.
— Ботаникалық бақ 3 қаңтардан бастап жұмысын бастайды. Жұмыс уақыты өзгеріссіз: сағат 10:00–ден 18:00–ге дейін ашық болады. Кассадағы техникалық үзіліс: 15:00–15:30, — деп хабарлады бақтан.
Еске салайық, 2025 жылдың 15 қазанынан бастап Алматының ботаникалық бағы қысқы жұмыс кестесіне ауысты. Әр айдың бірінші дүйсенбісі санитарлық күн өтеді.
