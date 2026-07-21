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    Алматының қымбат ауданында тағы бір заңсыз нысан бұзылды

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматының Медеу ауданында заңсыз салынған нысанды бұзу жұмыстары басталды.

    Алматының элиталы аймағында тағы бір заңсыз нысан бұзылды
    Фото: Алматы әкімдігі

    Қала құрылысын бақылау басқармасының мәліметінше, сот шешімі негізінде Бегалин көшесі, 140 мекенжайындағы тұрғын үйге заңсыз салынған екі қабатты қосымша нысан бұзылады.

    — Меншік иесі сәулет-жоспарлау тапсырмасы мен техникалық жобаны рәсімдемей-ақ, тұрғын үйді қайта жаңартқан. Осылайша, үйге қосымша құрылыс салынып, үстінен қосымша үй-жайлар тұрғызылған, — деп хабарлады ведомство өкілдері.

    Бұған дейін меншік иесіне әкімшілік шаралар қолданылып, анықталған заңбұзушылықтарды жою туралы нұсқама берілген. Алайда нұсқама талаптары орындалмағандықтан, басқарма сотқа талап-арыз жолдаған.

    Медеу аудандық сотының шешімімен қала құрылысын бақылау басқармасының тұрғын үйге салынған үстеме қабат пен екі қабатты қосалқы нысанды бұзу туралы талап-арызы қанағаттандырылды.

    Сот шешімін орындау үшін үй иесі нысанды өз күшімен бұза бастады.

    Еске салайық, бұған дейін Розыбакиев көшесі, 249/1 мекенжайындағы қосалқы салынған нысанды бұзу жұмыстары басталды.

    Алматы Құрылыс
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
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