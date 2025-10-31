KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    Алматының Орталық стадионы жанында көлік қозғалысы ішінара шектеледі

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматы полициясы Орталық стадионда өтетін концерт алдында қауіпсіздік шараларын күшейтті. 

    Фото: Алматы полициясы

    Алматы қаласы полиция департаментінің мәліметінше, кептелістің алдын алу мақсатында Абай даңғылы, Байтұрсынұлы, Мұқанов және Сәтбаев көшелерінің қиылысында автокөлік қозғалысы ішінара шектелуі мүмкін.

    – Қала тұрғындары мен қонақтарынан енгізілген шараларға түсіністікпен қарап, қозғалыс бағыттарын алдын ала жоспарлауды сұраймыз. Азаматтардың қауіпсіздігі – біздің басты басымдығымыз. Қоғамдық тәртіпті сақтап, полиция қызметкерлерінің нұсқауларын орындаңыздар, - деп хабарлады департаменттен.

    Еске салайық, бұған дейін Алматы полициясына тәулігіне 4,5 мың қоңырау түсетінін жазғанбыз.

